Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.02. - 16.02.

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Mondkalender: 10.02. - 16.02.

Montag - 10. Februar, 2025

Mond nimmt zu

Krebs

Wenn irgendwie möglich, heute auf das Haarewaschen verzichten. Gymnastik für einen straffen Busen. Atemübungen nicht bei starker Kälte!

Dienstag - 11. Februar, 2025

Mond nimmt zu

Löwe

Bis Sonntag ist eine gute Zeit für einen neuen Haarschnitt. Heute und morgen könnte sich Hektik breitmachen. Weiß und Grün schaffen Ausgleich.

Mittwoch - 12. Februar, 2025

Vollmond

Löwe

Wie immer an Vollmond verzeiht uns unser Körper keine Völlerei. Essen Sie heute lieber viel Obst und Gemüse und lassen Sie das Abendessen ausfallen.

Donnerstag - 13. Februar, 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Im Straßenverkehr heute besondere Rücksicht nehmen! Herzkranke Menschen sollten sich an Löwe schonen. Haare schneiden für dichteres Haar!

Freitag - 14. Februar, 2025

Mond nimmt ab

Jungfrau

Überwinterte Pflanzen dürfen schon umgetopft werden. Schonen Sie an Jungfrautagen Ihren Magen. Heute keine Früchte einkochen. Schimmelgefahr!

Samstag - 15. Februar, 2025

Mond nimmt ab

Jungfrau

Langes Haar bleibt gesund, wenn man es an Jungfrau schneidet. Gymnastik tut heute gut – für einen flachen Bauch und einen starken Rücken. Hausputz lieber verschieben!

Sonntag - 16. Februar, 2025

Mond nimmt ab

Waage

Ein idealer Wellnesstag zum Entschlacken. Fettige Speisen setzen an Waage besonders an den Hüften an. Tipp: Treppensteigen hilft die Kondition nebenbei zu trainieren.