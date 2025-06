Hollywood Smile in Rekordzeit: Rejuvenation-Bleaching bei Dr. Kristina Worseg im Check

Strahlendes Lächeln, starke Zähne, null Schmerzen – klingt zu gut, um wahr zu sein? Dachte ich auch, bis ich das neueste Bleaching bei Dr. Kristina Worseg in Wien ausprobiert habe. Das sogenannte Rejuvenation-Bleaching regeneriert, schützt und spart obendrein noch Zeit. MADONNA hat den Test gemacht.

Ein selbstbewusstes Lächeln sagt oft mehr als tausend Worte. Doch mit den Jahren hinterlassen Kaffee, Tee, Rotwein und andere Genussmittel ihre Spuren. Die Zähne verlieren an Glanz, wirken dunkler – manchmal sogar älter. Kein Wunder also, dass Bleaching hoch im Kurs steht. Noch gefragter wird es, wenn es nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich punktet. Genau das verspricht das Rejuvenation-Bleaching, das ich bei Dr. Kristina Worseg getestet habe. Mein Fazit vorweg: Ich bin begeistert – vom Ergebnis und vom gesamten Ablauf.

Was steckt hinter dem Rejuvenation-Bleaching?

Im Gegensatz zu klassischen Bleaching-Methoden, die häufig mit aggressiven Chemikalien oder Lasern arbeiten, basiert das Rejuvenation-Verfahren auf Hydroxylapatit – einem körpereigenen Mineral, das natürlicher Bestandteil unseres Zahnschmelzes ist. Bei dieser innovativen Methode wird es gezielt eingesetzt, um Mikroschäden zu reparieren, die Zahnoberfläche zu glätten, den Zahnschmelz zu stärken – und ganz nebenbei die Zähne sichtbar aufzuhellen. Dr. Worseg beschreibt die Methode als besonders schonend und zugleich förderlich für die Zahngesundheit.

So läuft die Behandlung ab

Der Termin beginnt mit einer professionellen Mundhygiene – Pflichtprogramm vor jedem Bleaching, da nur saubere Zähne das Bleichmittel gleichmäßig aufnehmen können. Zahnstein und Verfärbungen werden entfernt, die Zähne poliert – das Ganze ist nicht nur schmerzfrei, sondern fühlt sich fast wie ein Wellness-Treatment für den Mund an.

Anschließend folgt das Bleaching selbst: Mein Mund wurde mit einem Kunststoffspreizer geöffnet – gewöhnungsbedürftig, aber nicht unangenehm. Dann wurden zwei frische Gele angerührt: ein aufhellendes Whitening-Gel und ein sogenannter Photo Booster. Diese Mischung wurde präzise und gleichmäßig auf die Zähne aufgetragen – ganz ohne Schiene, was den Prozess noch angenehmer machte. Danach: Schutzbrille auf, Laserlicht an – zehn Minuten Belichtung.

Bereits nach der ersten Runde war der Unterschied sichtbar: Die Zähne wirkten heller, aber dabei ganz natürlich. Weil es so gut lief, entschieden wir uns für eine zweite Runde – nochmals zehn Minuten unter der UV-Lampe.

Das Ergebnis: Natürlich hell, ohne Schmerzen

Insgesamt dauerte die Behandlung etwa 90 Minuten – inklusive Mundhygiene und doppeltem Bleaching. Was mich am meisten überraschte? Wie angenehm das Ganze war. Kein Brennen, kein Ziehen, keine unangenehme Sensibilität danach. Laut Dr. Worseg ist das dem Hydroxylapatit zu verdanken, das wie ein schützender Mantel wirkt und eine Art künstlichen Zahnschmelz bildet.

Das Ergebnis: sichtbar hellere, natürlich wirkende Zähne – kein künstliches Hollywood-Weiß, sondern ein frischer, gesunder Look. Nach dem Termin wurde ich tatsächlich direkt auf mein Lächeln angesprochen. Was will man mehr?

Fazit: Hollywood-Lächeln in Rekordzeit

Für alle, die sich eine effektive, sanfte und zahnschmelzfreundliche Aufhellung wünschen, ist das Rejuvenation-Bleaching eine klare Empfehlung. Die Methode ist unkompliziert, zeitsparend und liefert ein überzeugendes Ergebnis. Dass sie gleichzeitig die Zahngesundheit fördert, ist ein zusätzlicher Pluspunkt – gerade für Menschen mit empfindlichen Zähnen oder einem Faible für Kaffee und Tee.

Extra-Bonus: Nach der Behandlung muss man lediglich eine Stunde auf Essen und Trinken verzichten. Danach läuft der Alltag wie gewohnt weiter – mit einer kleinen Ausnahme: Für rund zwei Wochen sollte man stark färbende Lebensmittel und Getränke meiden. Dazu gehören Klassiker wie Kaffee, Schwarztee, Rotwein, Tomaten, Spinat, Beeren, Kurkuma oder Senf. Eine praktische Liste mit Do's & Don'ts gibt's direkt nach der Behandlung mit.

Kosten: 380 Euro für die Erstbehandlung inklusive professioneller Zahnreinigung – im Vergleich zu klassischen Laser-Bleachings ein sehr fairer Preis. Und das Beste: alles in nur einem Termin.

Ich jedenfalls bin mehr als happy – und kann mein Lächeln endlich wieder ganz ohne Zurückhaltung zeigen.