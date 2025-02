× Romantische Nageldesigns für den Valentinstag 2025

Der Valentinstag steht vor der Tür und da darf die passende Maniküre natürlich nicht fehlen. Die folgenden Nageldesigns lassen garantiert die Herzen höher schlagen.

Es liegt Liebe in der Luft. Um den Valentinstag auch auf unseren Nägeln zu zelebrieren, gehört ein romantisches Nageldesign einfach dazu. Egal ob für ein besonderes Date, einen gemütlichen Mädelsabend oder einfach als kleine Verwöhnung für sich selbst – mit diesen süßen Nail-Art-Ideen setzen Sie Ihre Nägel perfekt in Szene!

Klassisches Rot

© Getty Images ×

Rot ist die Farbe der Liebe – und natürlich auch die perfekte Wahl für den Valentinstag! Klassische, tiefrote Nägel wirken elegant und sinnlich zugleich. Wer es verspielter mag, kann den Lack mit einem glänzenden Topcoat oder asymmetrischen Linien ergänzen.

French Manicure mit Valentinstags-Twist

Die French Manicure ist zeitlos und elegant – aber warum nicht eine romantische Variante ausprobieren? Anstatt der weißen Spitzen können Sie Herzchenformen in Rosa oder Rot designen. Eine weitere schöne Idee: Glitzer an den Spitzen oder kleine Strasssteine für einen glamourösen Touch.

Herzchen-Details

Kein Symbol steht mehr für den Valentinstag als das Herz – und auf den Nägeln sorgt es für einen besonders romantischen Touch! Ob ein einzelnes Herz als Highlight oder viele kleine Herzchen als verspieltes Muster – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie können sie in klassischem Rot, zartem Rosa oder sogar in funkelndem Gold gestalten, ganz nach Ihrem persönlichen Stil.

Pink Chrome Nails

Chrome Nails sind ein echter Hingucker – und in Pink sind sie perfekt für den Valentinstag! Der spiegelnde, metallische Effekt sorgt für eine futuristische und glamouröse Optik. Ob in knalligem Pink oder zartem Rosé – dieser Look verleiht Ihren Nägeln das gewisse Etwas. Für ein noch edleres Finish können Sie einzelne Nägel mit Strasssteinen oder dezenten Herzdetails verzieren.

Verspielte Rosa Ombre Nägel

Ombre Nails sind zeitlos schön, und in Rosa wirken sie besonders romantisch! Der sanfte Farbverlauf von hellem Rosé zu einem kräftigeren Pink oder sogar Weiß sorgt für eine elegante und feminine Optik. Dieser Look passt perfekt zu jeder Valentinstags-Stimmung – egal, ob verspielt, klassisch oder modern.

Romantische Velvet Nails

Velvet Nails sind der neueste Hype und genau richtig für einen besonderen Anlass wie den Valentinstag! Durch spezielle Puderpartikel oder Magnetlack entsteht ein samtiger, schimmernder Effekt, der je nach Lichteinfall changiert. Besonders schön wirken Velvet Nails in Rot, Rosa oder Bordeaux – die perfekten Farben für einen romantischen Look. Dieser Trend verleiht Ihren Nägeln eine luxuriöse Note und macht sie zu einem echten Hingucker!