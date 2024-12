× Deshalb sollten Sie zu Silvester unbedingt rote Unterwäsche tragen

"Financial Times" kürt die einflussreichsten Frauen des Jahres 2024 Einfluss nimmt viele Formen an – von politischen Taten über kreative Meisterwerke bis hin zu technologischen Durchbrüchen. Einflussreiche Frauen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, die Welt zu verändern. Jedes Jahr werden solche Frauen in der ‚Women of the Year‘-Liste der Financial Times geehrt.