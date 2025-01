× Die schönsten Ski-Outfits der Stars

Königin Máxima: Tritt sie in Prinzessin Kates Fußstapfen? Vier Wochen lang war Königin Máxima der Niederlande von der Bildfläche verschwunden. Doch jetzt ist sie aus ihrer Pause zurück und begeistert beim zweiten Tag des Neujahrsempfangs in Amsterdam mit einem besonderen Look. Hat sie sich dabei vielleicht von Prinzessin Kate inspirieren lassen?