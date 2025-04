× Glamour-Looks und Naked-Dresses: Diese Stars stahlen allen die Show

Der rote Teppich wurde ausgerollt und die Stars strömten in Scharen zur schillerndsten Wissenschafts-Gala des Jahres. Katy Perry, Lizzo, Lily Collins & Co. sorgten für Blitzlichtgewitter und verwandelten den Abend in ein wahres Mode-Spektakel.

Am Wochenende verwandelte sich der berühmte Barker Hangar in Santa Monica in ein funkelndes Fashion-Spektakel. Anlass war die Breakthrough Prize Ceremony 2025, auch bekannt als die "Oscars der Wissenschaft". Während geniale Köpfe aus Physik, Biologie und Mathematik für ihre Leistungen geehrt wurden, ließ sich auch die Crème de la Crème der internationalen Prominenz den roten Teppich nicht entgehen. Stargäste wie Katy Perry, Lizzo, Lily Collins, Gwyneth Paltrow und Salma Hayek brachten nicht nur Glamour, sondern auch ordentlich Stilbewusstsein auf den Teppich.

Katy Perry: Futuristischer Wow-Moment

Katy Perry lieferte einmal mehr einen der Hingucker des Abends. In einem silbernen Naked Dress mit Cut-Outs und passendem Headpiece ließ sie futuristische Vibes aufleben. Ihr Kleid schimmerte bei jedem Schritt, während sie mit dem Blitzlicht um die Wette strahlte.

Lizzo als feuriger Hingucker

Auch Lizzo legte einen atemberaubenden Auftritt in einem dramatischen roten Glitzerkleid mit Korsett, Rüschenrock und spektakulären Opernhandschuhen hin. Das perfekt abgestimmte Make-up in feurigen Rottönen rundete ihren Look ab.

Diese Stars glänzten auf dem roten Teppich

Neben den musikalischen Powerfrauen Katy Perry und Lizzo setzten auch weitere prominente Gäste modische Highlights. Alicia Keys überzeugte mit cooler Lässigkeit in einem oversized Nadelstreifenanzug, Christina Aguilera schwebte wie eine moderne Göttin über den Teppich, gehüllt in ein fließendes, weißes Kleid mit geschnürtem Korsett, das ihre Silhouette perfekt in Szene setzte. Kate Hudson sorgte ebenfalls für einen Wow-Moment in einem transparenten, beigefarbenen Jumpsuit mit schulterfreien, ausgestellten Ärmeln.

Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos ließ sich die glamouröse Nacht nicht entgehen – an seiner Seite seine Verlobte Lauren Sánchez, die in einem tief ausgeschnittenen, leuchtend roten Kleid alle Blicke auf sich zog

Wenn Wissenschaft auf Hollywood trifft, ist der Wow-Faktor garantiert!