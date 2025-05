× HUBLOT holt sich die berühmteste Katze der Welt als neues Testimonial

Choupette, die Lieblingskatze des legendären Modeschöpfers Karl Lagerfeld, ziert die neue Kampagne der Luxusuhrenmarke HUBLOT.

Zum 20-jährigen Jubiläum einer Marke wie HUBLOT darf es kein gewöhnliches Testimonial sein. Es muss auffallen. Es muss extravagant sein. Und wer könnte diese Kriterien besser erfüllen als Choupette – die wohl berühmteste Katze der Welt und einstige Gefährtin von Karl Lagerfeld?

Jubiläum der Extraklasse

Für die Jubiläumskampagne der ikonischen Big Bang-Kollektion setzt die Schweizer Luxusuhrenmarke ein tierisches Statement und holt sich eine Katze vor die Kamera, die weder Zeit lesen noch Armbanduhren tragen kann. Und doch passt niemand besser zur rebellischen Seele der Marke als Choupette Lagerfeld, das wohl verwöhnteste Fellbündel der Modewelt.

© HUBLOT ×

In der Kampagne für die neue Big Bang Red Magic thront Choupette mit glänzendem Fell und eisblauen Augen vor der Kamera. Die Kampagne wurde von der visionären Fotografin Carlijn Jacobs ins Leben gerufen und präsentiert sich in einer Reihe auffälliger High-Fashion-Bilder, die mit Meme-inspirierten Inhalten durchsetzt sind. Von „misslungenen" Aufnahmen bis hin zu Choupettes divenhaften Momenten ist die Kampagne weit entfernt von einer weiteren ausgefeilten Luxus-Marketingkampagne. Mit Aufnahmen hinter den Kulissen bietet sie einen seltenen, selbstbewussten Einblick in eine Luxuswelt, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

© HUBLOT ×

„OWN IT“ lautet der neue Claim von HUBLOT. Ein selbstbewusster Aufruf, Haltung zu zeigen und Individualität zu leben. Eigenschaften, die Choupette scheinbar mühelos verkörpert. Als Social-Media-Star mit Kultstatus und millionenfacher Reichweite steht sie für genau jene Mischung aus Selbstinszenierung und Stilgefühl.

Im Laufe des Monats wird Choupette von zwei weiteren Persönlichkeiten abgelöst – einer geheimnisvollen Frau im Neon-Kunstpelz und einem Athleten, der die Titanium Ceramic mit sportlicher Präsenz in Szene setzt. Doch bis dahin gehört das Rampenlicht ganz der flauschigen Diva.

Ob sie die Uhrzeit kennt? Eher nicht. Aber Stil? Den hat sie im Überfluss!