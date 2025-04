× Tracht deluxe: Dieses Designerlabel macht jetzt Trachtenhandtaschen

Eine Trachtenbag aus dem Sarntal in Südtirol sorgt gerade in der Modewelt für Aufsehen. Entstanden ist sie aus einer überraschenden Zusammenarbeit zwischen traditionsreichen Handwerk und High Fashion.

Dass Tradition und Luxusmode ein harmonisches Duo abgeben können, zeigt das italienische Modehaus Fendi mit einer überraschenden Kooperation: Gemeinsam mit der Sarner Wollweberei in Sarnthein hat das römische Designerlabel eine limitierte Kollektion der Baguette entworfen – ein Modell, das sich klar an der typischen „Sarner Jangger“ orientiert.

Fendi: Limitierte Taschenkollektion im Trachten-Style

© Fendi ×

20 Stück wurden gefertigt, in aufwendiger Handarbeit. Albert Unterweger, Inhaber der traditionsreichen Wollweberei, bezeichnet die Zusammenarbeit mit Fendi für das Projekt "Hand in Hand" als etwas ganz Besonderes: „Das passiert einem vielleicht einmal im Leben, wenn es überhaupt passiert,“ sagt er in einem Beitrag des ORF.

Die Idee zur Kollektion stammt von Fendi selbst: Für jede italienische Region hat sich das Modehaus mit einem ausgewählten Handwerksbetrieb zusammengeschlossen, um je eine Tasche zu entwickeln – inspiriert von lokalen Materialien, Traditionen und Techniken. Ziel der limitierten Kollektion ist es, die kulturelle und handwerkliche Vielfalt Italiens sichtbar zu machen – und zwar in Form exklusiver Designstücke.

Sarntal ist nicht zum ersten Mal in Fendis Fokus

Dass Fendi dabei nicht zum ersten Mal im Sarntal Station macht, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit: Schon vor vier Jahren war Ulrich Thaler, Spezialist für Federkielstickerei, Teil des ersten Projekts von "Hand in Hand". Auch er fertigte 13 Taschen für das Modehaus – jede einzelne ein Unikat. In eine davon flossen ganze 100 Stunden Handarbeit.

© Fendi ×

Die aktuelle Kollektion zeigt eindrucksvoll, wie aufwendig und facettenreich traditionelles Handwerk sein kann – und dass es durchaus seinen Platz im internationalen Modekontext findet. Durch die geringe Stückzahl werden die Modelle schon jetzt als begehrte Sammlerstücke gehandelt – Trachtentaschen, die nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch seltene Designobjekte sind.