Wir haben den Code geknackt! Die wichtigsten Wintertrends 2025 sind diese Farbkombis

Alle Jahre wieder fragen wir uns, in welche Wintertrends wir uns hüllen sollen. Wir haben die Antwort: Das einzige, auf das es ankommt sind Farbtrends!

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was sind bitte die Wintertrends?! Keine Sorge - Wir haben den Trendcode endlich geknackt. Und das Beste? Er ist so simpel, dass Sie sich fragen werden, warum das nicht schon längst jemand verraten hat.

Neben kuscheligen Pullovern, dicken Wintermänteln und stylischen Stiefeln geht es dieses Jahr um eine einzige, entscheidende Sache: Farben! Denn wer denkt, Style braucht ständig neue Pieces, liegt falsch. Der Trick ist nämlich: Man schaut sich in seinem Kasten um und zieht Pieces in den Trendfarben raus und kombiniert sie clever. Keine neuen Teile und keine Belastung für das Konto! Win-Win!

Hier sind die schönsten (und Instagram-tauglichsten) Farbkombis des Winters 2025/26.

1. Rosa & Braun - das cozy Dreamteam

Braun ist die Trendfarbe des Winters: warm, erdig, elegant. Wer’s etwas verspielter mag, kombiniert sie mit Rosa oder Pinktönen. Das verleiht dem Look Leichtigkeit und sorgt für einen Hauch Romantik, ganz ohne Kitsch.

2. Senf & Orange trifft Schokobraun

Nicht so der Rosa-Typ? Kein Problem! Diese Kombi ist mindestens genauso trendverdächtig. Orange und Senf bringen Wärme, Energie und ein bisschen Retro-Vibe ins Spiel, zusammen mit Braun ergibt das den Farb-Moment des Winters.

3. Hellblau & Braun - clean & sophisticated

Für alle Minimalist:innen unter Ihnen: Hellblau + Braun funktioniert immer. Elegant, ruhig und gleichzeitig modern - die Kombi wirkt wie ein Business-Look mit Wohlfühlfaktor.

4. Hellblau & Orange

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und hier stimmt’s wirklich. Das sanfte Hellblau trifft auf kräftiges Orange und schafft einen frischen, unerwarteten Look. Mutig, aber absolut tragbar.

5. Bordeaux & Rosa

Bordeaux ist der Inbegriff von Eleganz, Tiefe und Winter-Vibes. Aber zusammen mit Rosa bekommt die Farbe plötzlich etwas Verspieltes und Leichtes, wie Champagner mit einem Schuss Fruchtpüree.

6. Grün auf Grün - Natur, aber make it Fashion

Grüntöne miteinander zu kombinieren ist dieses Jahr ein echter Geheimtipp. Von Moosgrün bis Tannenton - besonders im Winter wirkt das frisch, edel und ein bisschen „Christmas Chic“

7. Ziegelbraun & Schokobraun: Ton in Ton Deluxe

Monochrom kann langweilig sein? Nicht bei diesen Tönen! Ziegelbraun und Schokobraun ergänzen sich perfekt - wirkt edel, aber trotzdem cozy. Ideal für Mantel, Stiefel oder Knitwear.

8. Bordeaux & Dunkelblau: pure Eleganz

Egal ob Office oder Dinner-Date - diese Kombi ist einfach unschlagbar. Bordeaux und Navy wirken luxuriös, ohne sich anzustrengen. Der Geheimtipp für alle, die klassisch bleiben wollen, aber trotzdem auffallen.

9. Aubergine & Braun: dunkle Verführung

Aubergine ist das unterschätzte Farbjuwel des Winters. In Kombination mit Braun bekommt sie Tiefe, Wärme und Charakter. Besonders schön in Satin oder Strick - einfach edel!

10. Aubergine & Rosa

Wer den Auberginen-Ton etwas auflockern will, kombiniert ihn mit Rosa. Der Mix wirkt feminin, weich und trotzdem stark – perfekt für alle, die es gern romantisch, aber nicht zu süß mögen.

Sie sehen: der Wintertrend 2025 ist weniger „Was zieh ich an?“ und mehr „Welche Farben kombiniere ich heute?“Mit diesen Farbcodes sind Sie nicht nur stylisch, sondern auch nachhaltig unterwegs. Denn: Wer clever kombiniert, braucht keine neue Garderobe, nur ein bisschen Mut zu Farbe.