Österreicherin für die beste vegane Shop-Idee von PETA geehrt

Mode, Shopping, Ethik & Aktivismus vereint die von Anja Grundböck gegründete Plattform „New World Guardians“. Jetzt wurde das nachhaltige Konzept sogar von PETA mit dem Vegan Fashion Award 2025 ausgezeichnet.

Mit einem mutigen Konzept und viel Herzblut hat sich New World Guardians als Vorreiter in der Welt der nachhaltigen Mode etabliert. Nun wurde die österreichische Plattform mit dem PETA Vegan Fashion Award 2025 in der Kategorie „Beste vegane Shop-Idee“ ausgezeichnet – eine bedeutende Anerkennung für das junge Unternehmen, das Mode, Ethik und Aktivismus auf beeindruckende Weise vereint.

Anja Grundböck startete 2022 das Projekt, das nun mit dem PETA Vegan Fashion Award ausgezeichnet wurde. © New World Guardians

Hier findet man ausschließlich vegane, tierleidfreie und ökologisch verantwortliche Produkte

Gegründet von Anja Grundböck, einer Visionärin mit Sinn für Stil und sozialer Verantwortung, versteht sich New World Guardians als mehr als nur ein Marktplatz. Die Plattform bietet ausschließlich vegane, tierleidfreie und ökologisch verantwortliche Produkte – darunter Kleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck und Accessoires. Dabei setzt das Unternehmen nicht nur auf sorgfältig ausgewählte Labels, sondern entwickelt auch eine eigene Kollektion, die Ästhetik und Nachhaltigkeit kompromisslos verbindet. Ein zentrales Merkmal des Konzepts: Ein Teil der Erlöse fließt direkt in sechs weltweit tätige Hilfsprojekte, die auf der Website (newworldguardians.com) transparent vorgestellt werden. Damit ist der Einkauf bei New World Guardians nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein konkreter Beitrag zu einer gerechteren Welt.

Nachhaltig shoppen kann man direkt unter newworldguardians.com © New World Guardians

Auch laut PETA ein zukunftsweisendes Projekt

Die Tierrechtsorganisation PETA („People for the Ethical Treatment of Animals“) lobt Anja Grundböcks Plattform als „zukunftsweisendes Beispiel“ für vegane Mode, die weder Tieren noch Menschen oder der Umwelt schade. Die Gründerin selbst sieht die Auszeichnung als Beleg dafür, dass bewusster Konsum zunehmend gefragt ist: „Wir glauben an eine neue Form von Fashion, die niemandem schadet und zugleich Gutes bewirkt“, so die St. Pöltnerin. Der Erfolg von New World Guardians spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider: Immer mehr Konsument:innen hinterfragen Produktionsweisen und ethische Standards. In einer Branche, die sich im Umbruch befindet, setzt der sinnvolle Online-Marktplatz ein starkes Zeichen – und zeigt, wie Mode im 21. Jahrhundert aussehen kann: tierfrei, nachhaltig und mit Haltung.