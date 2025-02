Baywatching & Co: Das müssen Sie 2025 über Dating wissen

Baywatching, Micro-mance, DWM, KI als Kuppler – das Dating-Universum hat sich verändert. Die wahren Herzensanliegen von Singles im Jahr 2025 haben Studien erfasst – hier das Best of New Love.

Künstliche Intelligenz, globale Wirtschaftskrisen, gesellschaftliche Veränderungen... all das beeinflusst unser Leben und auch die Liebe. Warum also sollte sich nicht auch das Dating-Verhalten in Zeiten wie diesen maßgeblich verändern? Mit eben dieser Frage beschäftigen sich mehrere kürzlich veröffentlichte Studien und Beiträge – wie etwa die Ende 2024 veröffentlichte Expertise der – vor allem bei Frauen – beliebten Dating App „Bumble“.

Ehrlicher zu sich selbst & kompromissloser in Sachen Beziehung

Ehrlicher zu sich selbst & kompromissloser in Sachen Beziehung möchten dieser Studie nach zwei Drittel der Teilnehmerinnen sein. 75 Prozent der weiblichen Singles wünschen sich „Bumble“ zufolge, in diesem Jahr eine langfristige Partnerschaft zu beginnen. „Dabei sind sie allerdings zu weniger Zugeständnissen bereit und Singles, vor allem Frauen, wissen noch klarer, was sie wollen und was sie nicht mehr tolerieren, wenn es um Dating und Beziehungen geht“, heißt es in der Studie, die auch die Kennenlern- und Flirt-Trends unter die Lupe nimmt.

Gemeinsame außergewöhnliche Interessen spielen eine immer größere Rolle. © Getty ×

Micro-mance

War früher noch große Romantik gefragt, finden heute 86 Prozent der Singles weltweit, dass es auf kleine Gesten und Handlungen mit Bedeutung ankommt. Das Teilen einer schönen Musik-Playlist oder süßer Memes, ein gemeinsamer Spaziergang... Micro-mance, wie sich der Trend nennt, kommt weit besser an, als ein übertriebener Blumenstrauß oder machoide Chat-Sprüche.

Cushioning

Cushioning ist ein Trend, vor dem sich Frauen zunehmend schützen möchten. Von dem englischen Begriff cushion, zu Deutsch Polster, abgeleitet, beschreibt dieser ein Datingverhalten, bei dem in einer Partnerschaft lebende Personen andere „Kandidat:innen“ daten, um sich einen Polster zu schaffen. Warnzeichen dafür können sein: Unregelmäßiges Antworten, wenn die Person gerade bei ihrem Partner ist. Regelmäßiges Versetzen, denn die Priorität liegt auf dem Freund oder der Freundin. Das Handy liegt nicht offen auf dem Tisch, um keine verräterischen Nachrichten zu entblößen. Vor langfristigen Plänen schrecken diese Personen oft zurück. 72 Prozent der Studienteilnehmer:innen geben an, künftig genauer auf solche Warnhinweise zu achten und darauf konsequenter zu reagieren.

Künstliche Intelligenz wird auch das Dating-Verhalten verändern. © Getty ×

DWM - Date With Me

Date With Me – kurz DWM – könnte man indes als durchaus positive Entwicklung in Sachen Dating bezeichnen. Zwei Fünftel (41 %) der Singles empfinden authentischen Content auf Social Media-Plattformen, der nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen im Dating- und Beziehungsleben einer Person zeigt, als positiv. Die Scheu vor eigenen Datings und dem einen oder anderen Rückschlag würden ihnen ehrliche Postings über Datingerlebnisse anderer nehmen. Live gestreamte Trennungen, die hier ebenfalls angeführt werden, bleiben dann wohl doch eine Geschmacksfrage...

Außergewöhnliche Hobbys machen interessant

Gleichgesinnte auf Dating-Plattformen zu finden, ist seit jeher gewünscht. Was Singles heute anziehender denn je empfinden, sind außergewöhnliche Interessen. So geben 46 Prozent in der „Bumble“-Studie an, Mikro-Communitys (wie Bücherclubs) oder Nischeninteressen (wie Töpferkurse) als äußerst attraktiv zu empfinden. Jede zweite Frau zählt zu einem authentischen Auftreten, zu den eigenen Hobbys offen zu stehen. 52 Prozent der Singles geben an, dass gemeinsame Interessen regelrecht eine Form von Intimität bilden.

Baywatching lautet jetzt die Devise für Singles. © Getty ×

Baywatching

Baywatching heißt einer der herausragenden Single-Trends in diesem Jahr. „Namentlich inspiriert von der Kult-Rettungsschwimmer-Serie, steht Baywatching für mehr als oberflächliche Attraktivität: Es geht darum, auf sich selbst zu achten und gleichzeitig potenzielle Partner:innen mit offenem Herzen und klarem Blick zu begegnen“, so die aktuelle „Parship“-Studie. „Bay“ steht dabei für die persönlichen Bedürfnisse und Werte, „watching“ dafür, sich selbst im Blick zu behalten und auf die eigenen Gefühle zu achten. Die dazu passenden Zahlen: 65 Prozent der Singles wünschen sich mehr Tiefgang und Ehrlichkeit beim Kennenlernen. Die wichtigsten Regeln für effektives Baywatching: Überstürzen Sie nichts in Sachen Dating – und lernen Sie sich zuallererst selbst gut kennen und lieben. Lassen Sie idealisierte Vorstellungen los! Setzen Sie Grenzen: Wer klare Grenzen setzt, zieht Menschen an, die wirklich zu ihm passen. Und hetzen Sie nicht von einem Date zum nächsten – schenken Sie dem Kennenlernen Raum und Zeit.

KI-Kopien werden das Dating übernehmen

Künstliche Intelligenz wird wohl auch vor der Liebe – in jedem Fall aber vor der Dating-Welt – nicht Halt machen. „KI wird zum ultimativen Wingman“, schreibt Dating- und Beziehungscoach Matthew Hussey in „The New York Times“. „Mehr Menschen werden sie nutzen, um Profile zu schreiben, Fotos zu bearbeiten und sogar ganze Dialoge für sie auf Dating-Apps zu verfassen. Einige werden sogar KI-Kopien von sich selbst haben, die das gesamte Dating für sie übernehmen“, so seine Zukunftsprognose. Ob all das im Sinne des Baywatchings ist? Man wird es sehen.