Gründerboom trotzt Wirtschaftsflaute in NÖ

Die Wirtschaft ächzt, doch Niederösterreichs Gründerinnen und Gründer setzen ein Zeichen der Stärke. Von Jänner bis Juni entstanden hier so viele neue Unternehmen wie noch nie. Diese Welle des Unternehmergeists trägt Hoffnung und frischen Schwung in das ganze Land.

Im ersten Halbjahr 2025 haben in Niederösterreich 3.896 Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und damit ein neuer Rekord mitten in einer angespannten Wirtschaftslage. "Unsere Gründerinnen und Gründer sind ein starkes Zeichen für wirtschaftlichen Optimismus“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Jede fünfte Unternehmensgründung in Österreich entfällt inzwischen auf das Land zwischen Enns und Leitha.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. © Anja Grundböck

Selbstbestimmung als Hauptantrieb

Der Antrieb vieler Gründerinnen und Gründer ist eindeutig. "Für 69,6 Prozent steht der Wunsch, selbst der eigene Chef zu sein, im Vordergrund“, erklärt Ecker. Fast ebenso viele wollen mehr Flexibilität in ihrem Leben. Auffällig ist der steigende Frauenanteil. Mit 45,4 Prozent wird fast jedes zweite neue Unternehmen von einer Frau gegründet. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,7 Jahren. Branchenführer bleibt das Gewerbe und Handwerk mit 39,0 Prozent. Dahinter folgen der Handel mit 26,1 Prozent sowie Information und Consulting mit 20,5 Prozent.

Weniger Bürokratie, mehr Rückenwind

Mikl-Leitner fordert, die bürokratischen Hürden zu senken. "Runter mit den Auflagen, Verboten, Geboten und Berichtspflichten." Weniger Vorschriften sollen Gründern den Rücken freihalten, um konkurrenzfähig arbeiten zu können. Auch die Initiative "Gründerland Niederösterreich" trägt zum Boom bei. Ihre Bekanntheit stieg binnen eines Jahres von 67 auf 71 Prozent. Die Zufriedenheit mit den Leistungen liegt bei 80 Prozent. Hinter dem Namen steht ein Bündnis aus riz up sowie den Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer NÖ. Die Unterstützung reicht von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb.