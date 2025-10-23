Bankdirektor-Wunsch: "Drei Jahre lang keine neuen Gesetze"

"Bei der Zinskurve gibt es wieder Normalität", eröffnete VKB-Generaldirektor Markus Auer den Weltspartagsempfang mit einer positiven Nachricht.

Linz. Unter dem Motto „Wachsen wir gemeinsam“ feiert die VKB noch bis 24. Oktober die „Weltsparzeit“, um den grundlegenden Gedanken des Sparens zu würdigen. Am 23. Oktober statt 31. Oktober - wegen der Herbstferien - fand der traditionelle Vorstandsempfang mit mehr als 400 Gästen in der VKB-Zentrale statt. Generaldirektor Markus Auer forderte die Gäste auf, Visitenkarten auszutauschen und Geschäfte anzubahnen - weil das in Zeiten wie diesen besonders wichtig sei. "Es sind unsichere Zeiten, wenn ich heute nicht investiere, billiger wird es nicht mehr", sagte Auer und brachte das Beispiel vom Hausbauen.

Auers oberster Wunsch für heuer lautet Bürokratieabbau. Konkret: "Drei Jahre lang keine neuen Gesetze". "Ich werde es weiterleiten", antwortete LH Thomas Stelzer (ÖVP) und erntete Lacher.

Es wurde noch ein launiger Weltsparzeitempfang mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) mit kulinarischen Highlights von Erich und Philipp Lukas vom Verdi Restaurant & Einkehr.

Mitgefeiert haben u.a. Wirtschaftslandesrat Markus Achleinter (ÖVP), Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (ÖVP), Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger, Werner Pamminger (Business Upper Austria), Joachim Haindl-Grutsch (IV OÖ) und JKU-Rektor Stefan Koch.