Traumurlaub Kroatien

Kroatien ist ein Reiseziel voller Vielfalt. Wärmende Sonne und türkisblaues Meer, eine idyllische Naturszenerie und die historische Kultur machen das Land am adriatischen Meer zu einem echten Urlaubshighlight.

Auch in den vergangenen zwei Pandemie- Jahren lockte das Traumziel zahlreiche Österreicher*innen an, um traumhafte Strände und die spektakuläre Natur zu genießen. Dieses Jahr ist das Reisen noch sicherer und Urlauber*innen können wieder alle Vorzüge eines Kroatien- Urlaubs genießen.

Traumhafte Strände und blauer Himmel

Kroatien bietet Erlebnisse des puren Sommerglücks. An langen Stränden können Sie türkisblaues Wasser, das Plätschern der Wellen, den Klang der Möwen und atemberaubende Sonnenuntergänge genießen. Die Strände des Landes sind so vielseitig wie nirgends sonst: ob lange Kies- und Steinstrände mit Spielplätzen und Vergnügungsparks für Familien, hippe Strandbars direkt am Wasser für Partybegeisterte oder friedliche, von Pinienwäldern umgebene Oasen für alle, die auf der Suche nach Ruhe und Erholung sind – hier kommt ganz sicher jede(r) auf seine/ ihre Kosten.

© Aleksandar Gospic ×

Und nach genügend Strand- und Erholungstagen warten zahlreiche kroatische Inseln mit Denkmälern, Ruinen und Kirchen darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Spektakuläre Naturkulissen

Kroatien bietet aber nicht nur Strandurlaub - auch für alle Naturliebhaber lohnt sich eine Reise, denn die vielfältige Szenerie der kroatischen Landschaften bringt jeden zum Staunen. Endlose goldene Ebenen in Slawonien münden in Bio- und Tierparks wie Kopački Rit, Papuk, Lonjsko polje und Žumberak, die zu einem Besuch einladen. Daneben verflechten sich dicke 500 Jahre alte Eichenwälder mit den atemberaubenden Berglandschaften und bieten ein spektakuläres Farbenschauspiel aus Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntönen.

© Luka Esenko ×

Ein besonderes Highlight: Der weltberühmte Nationalpark Plitvicer Seen, der mit mehreren riesigen Wasserfällen begeistert und zum Fotos machen einlädt.

Kulturelle Highlights und spürbare Tradition

Auch kulturell hat Kroatien einiges zu bieten: Ob Galerien, Museen, Musikveranstaltungen oder Theater – Kultur begegnet uns in Kroatien überall. Archäologische Stätten wie der Diokletianpalast, die Arena in Pula oder die Stadt Dubrovnik sind über die gesamte Küste verstreut. Auch zahlreiche Burgen im Land gelten als UNESCO Kulturerbe und sind neben verschiedensten Museen und Gedenkstätten auf jeden Fall einen Besuch wert.

© Ivo Biocina ×

Die kroatische Kultur und Tradition ist besonders in den Liedern und Trachten der verschiedenen Regionen des Landes zu spüren – lassen Sie sich mitreißen und begeistern!

© Ivo Biocina ×

Traumziele Istrien und Kvarner

Wer mit dem Auto anreist, hat es von Österreich aus gar nicht weit zu den beliebten Urlaubsorten Kroatiens. Die Regionen Istrien und Kvarner liegen ganz im Norden des Landes und bestechen mit atemberaubenden Berglandschaften, türkisblauem Meer und malerischen Städtchen. Besuchen Sie die historischen Städte in Istrien, fahren Sie hinaus zu den sonnigen Inseln des Kvarners und genießen Sie die spektakuläre Natur.

© Ivan Sardi ×

Eine Kroatien Reise ist ein Erlebnis fürs Leben – lassen Sie sich dies nicht entgehen! Weitere Informationen zu Ihrer Reise finden Sie hier.