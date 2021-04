„Tiere tun gut“ heißt es immer wieder. Sie beruhigen, geben Wärme, bringen uns an die frische Luft und lassen uns neue Erfahrungen machen.

Wer von uns kennt nicht das wohlige Gefühl, wenn man eine Katze streichelt und sie schnurrt, oder wenn sich das Pony dankbar schmatzend die dargebotene Karotte schmecken lässt.

In unserem Alltag haben wir kaum noch Berührungspunkte mit Huhn, Schaf oder Ziege. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern genauso wie für uns Erwachsene. Warum also nicht den Urlaub nutzen, um mit der Tierwelt auf Tuchfühlung zu gehen? Die ReiseLust24 Redaktion zeigt Ihnen die Top 5 Urlaubserlebnisse mit Tieren in Österreich.

1. Farm Resort Geislerhof: Landleben für Erwachsene

Luxus trifft Bauernhof: In den modernen, 125 m² großen Chalets fühlen sich auch Paare oder Freundesgruppen wohl. Ein Privat Spa mit eigener Sauna, Ruheinsel und freistehender Badewanne sowie eine Naturstein-Badewanne auf der Terrasse sorgen für den nötigen Komfort. Der Geislerhof ist noch ein richtiger Bauernhof, der von der Landwirtschaft lebt. Spezielle Adults-Only-Wochen bieten nun auch Erwachsenen einen authentischen Blick ins Hofleben. Auf dem Programm stehen Stallbesuche mit Bauer Walter, Workshops in Butter oder Joghurt machen sowie die Verkostungen der eigenen Produkte beim Stammtisch. Alle Daten der neuen Adults-Only-Wochen für 2021

www.farmresort.at/wohnen/adults-only-weeks

2. PURESLeben: Mit dem Esel durch die Weingärten

Luxus des Einfachen: Elf individuell gestaltete Ferienhäuser in exklusiver Bauweise in der Südsteiermark begeistern mit Privatsphäre inmitten von Weinbergen, Obst-und Holundergärten und der gelebten Leidenschaft von Gastgeber und Winzer Dietmar Silly und seinem Bruder Gerald.

Eine Wanderung mit einem Esel als Begleiter ist ein einmaliges und entschleunigendes Erlebnis. Das Gepäck trägt der Vierbeiner, aber dafür muss man auch das Tempo an ihn und seinen Dickkopf abgeben. Zusammen mit dem Kooperationspartner www.eselwandern.at bietet PURESLeben ausgedehnte Touren durch das Weinland mit extra dafür ausgebildeten Tieren. Für die Pause stehen Picknickdecke, Brotzeitkorb und eine Flasche hauseigener Silly Wein parat.

www.puresleben.at

3. WIESERGUT: Bauer für einen Tag

Ort des Glücks: Das kleine Refugium im österreichischen Hinterglemm bietet naturverbundenen Luxus in puristischer Architektur. Highlight ist das Private Spa auf dem Dach mit offener Feuerstelle, Badewanne im Freien und beeindruckendem Ausblick auf die Glemmtaler Bergwelt.

Sepp Kröll ist nicht nur Hotelier sondern auch Landwirt mit Leib und Seele. Gern gibt er seinen Gästen Einblicke in seinen bäuerlichen Alltag und nimmt sie mit zu seinen Pinzgauer Rindern und seinen Hühnern. Füttern, Melken, Stall ausmisten und selbst sehen woher die in der Küche verwendeten Lebensmittel aus der eigenen Landwirtschaft wie Milch, Eier, Butter, Frischkäse, Speck und Rindfleisch stammen.

https://www.wiesergut.com/landwirtschaft.html

4. Almhof Family Resort & SPA: Paradies für kleine Pferdenarren

Familienurlaub von A-Z: Das Vier-Sterne-Superior-Familienhotel Almhof Family Resort & SPA im Zillertal bietet Wellness, Action und Genuss für alle Generationen. Einen riesigen Naturspielplatz bietet die Umgebung mit 60.000 m² Almwiesen, nahe gelegenem See und fünf autofreien Seitentälern.

Kleine Pferdenarren kommen im Almhof ganz auf ihre Kosten. Auf Anfrage organisiert das Hotel Reitstunden. Im zum Haus gehörenden Stall mit Streichelzoo befinden sich Ponys und Esel. Auch Hängebauchschweine, Schafe, Hasen und Meerschweinchen warten hier auf neue Freunde.

https://www.familyresort.at/de/kinder-familienurlaub/

5. Bio-und Wellnessresort Stanglwirt: Wo die Lipizzaner daheim sind

Das Bio-und Wellnessresort Stanglwirt am Wilden Kaiser vereint Bio-Bauernhof mit Luxushotel und lässt die Herzen großer und kleiner Gäste gleichermaßen höherschlagen. Dafür sorgen die unzähligen Möglichkeiten wie der eigene Kinderbauernhof oder die bunte Kinderwasserwelt, die Gastgeberfamilie Hauser für alle Generationen schafft.

Bereits in der Lobby werden Gäste auf eine Besonderheit im Stanglwirt aufmerksam: das hoteleigenen Lipizzaner-Gestüt mit Reitschule. Die Unterrichtsangebote richten sich an Anfänger ab acht Jahren und Fortgeschrittene ab zehn Jahren. Kleine Gäste im Alter von drei bis acht Jahren kommen beim Ponyreiten den edlen Tieren ganz nah. Im Sommer sind die Kutschfahrten mit Lipizzanern ein besonders Erlebnis.

https://www.stanglwirt.com/de/erlebniswelt/meilensteine/lipizzanergestuet.html

