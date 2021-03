Auch in Österreich

Am Mittwoch, den 17. März ist es wieder soweit: Die Welt feiert den irischen Nationalfeiertag St. Patrick´s Day – so auch Österreich!

Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um Irlands Nationalheiligen werden zum St. Patrick’s Day mit der friedlichen Aktion GREENING seit einigen Jahren weltweit herausragende Bauwerke per Licht grüngefärbt, wie z.B. das London Eye in Großbritannien, ein Teil der chinesischen Mauer oder das Kolosseum in Rom.

© Tourism Ireland

Ebenso werden berühmte Naturschauspiele wie die Niagarafälle grün. Verschiedenste Länder, Städte und Orte rund um den Globus zeigen somit ihre Verbundenheit mit Irland, dem Fest und den Feiern zum Hl. Patrick. Weit über 100 spannende Attraktionen sind heuer wieder weltweit beim GREENING dabei!

Auch Österreich macht seit Jahren mit. In der Hauptstadt erstrahlen auch in diesem Jahr das Wiener Riesenrad, das Burgtheater und die Brücken über dem Donaukanal. In Innsbruck wird die Ski-Sprungschanze weithin sichtbar in Grün leuchten und in Salzburg die Außenfassade vom Schloss Mirabell. Judenburg in der Steiermark „begrünt“ zu Ehren ihrer irischen Zwillingsstadt Bundoran in der Grafschaft Donegal den Stadtturm.

© Ludwig Schedl

St. Patrick’s Day@home Event

In normalen Zeiten würde die Welt den 17. März zusätzlich mit Paraden zu Ehren des irischen Schutzheiligen und ausgelassenen Feiern in den Pubs dieser Welt zelebrieren.

2021 ist nun vieles anders - aber längst nicht alles. Denn die Iren feiern St. Patrick trotzdem. Nur eben von zuhause und COVID-safe. Jeder der will kann mitmachen! Seien Sie dabei und bereichern Sie den Feierabend mit einem Hauch irischen Lebensgefühls:



Ab 20 Uhr unserer Zeit startet am 17. März der Live Stream. Neben den Auftritten von irischen Musikern und Tänzern hält das Event allerhand Überraschungen und garantiert viel Spaß bereit.



Hier finden Sie weitere Informationen!

Die Legende von St. Patrick

Um den "Apostel von Irland" ranken sich viele Legenden und Mythen. So wird ihm zum Beispiel die Heilung von Kranken, die Wiederauferstehung von Menschen von den Toten und viele andere Wunder zugeschrieben. Das berühmte irische Kleeblatt soll er benutzt haben, um das Konzept der Heiligen Dreifaltigkeit zu erklären, und er soll Hunderte von Menschen an einem einzigen Tag getauft haben.

© Tourism Ireland

Das Wenige, was über Patrick bekannt ist, zeigt jedoch, dass er eigentlich kein Ire war. Man nimmt an, dass er ursprünglich entweder aus Wales oder Schottland stammte, von wo er im Alter von 16 Jahren entführt und als Sklave nach Irland gebracht wurde.

Er wurde auf den Slemish Mountain in der Grafschaft Antrim geschickt - bis heute ein beliebter Wallfahrtsort - und gezwungen, Schafe zu hüten. Nach seiner Flucht zurück nach Großbritannien hatte er eine Vision und kehrte nach Irland zurück, um das Wort Gottes zu verbreiten. Er blieb für den Rest seines Lebens in Irland, bekehrte, predigte und baute Kirchen bis zu seinem Tod - am 17. März - im Jahr 461 in der Grafschaft Down.