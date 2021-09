Das ist der Urlaubstrend 2021

Wie ein Traumurlaub noch traumhafter wird? Man schnappt sich seine besten Freunde oder Familie und quartiert sich für eine Woche in der eigenen Luxusvilla ein.Das Beste daran: so etwas können sich nicht nur Superreiche leisten, denn auch in einer Traumvilla kann man preiswert Urlaub machen!

Hier die Top 5 der ReiseLut24 Redaktion der schönsten Villen in Italien.

Diese Villa liegt ums Eck der traumhaften Amalfiküste. Highlights sind der Pool mit den Sprudelliegen und die Terrasse unter den Weinreben, beides mit Blick auf die gegenüberliegende Insel Capri. Die Villa bietet Platz für bis zu 11 Gäste, die Zimmer sind auf das Haupthaus und zwei Nebengebäude aufgeteilt. Ab ca. 320 € pro Person und Woche.

Diese Villa im modernen Design liegt traumhaft oberhalb des Lago Maggiore. Wer sich hier einquartiert, fühlt sich wie ein Star. Aus dem Infinity-Pool genießt man einen atemberaubenden Blick auf den See und die umliegenden Hügeln. In den vier Schlafzimmern finden insgesamt bis zu 8 Gäste Platz. Ab ca. 720 € pro Person und Woche.

Auf der wunderschönen Insel Sizilien, genauer gesagt in Taormina, liegt diese herrliche Villa. Wer sich hier einquartiert ist zwar in wenigen Minuten in der Stadt oder am Strand, genießt dabei aber vollkommene Abgeschiedenheit. Im Garten der Villa finden sich unzählige mediterrane Blumen und Pflanzen, auf der großen Terrasse gibt’s einen Whirlpool. Ab ca. 430 € pro Person und Woche, bei Vollbelegung mit 8 Gästen.

Eine Villa mit Geschichte inmitten des Chianti in der Toskana, nur 40km von Siena entfernt. Canonica befindet sich in einem Weiler mittelalterlichen Ursprungs

Das Dorf Vertine hat seine antiken Häuser bewahrt, die um einen Ring mit Gassen und Plätzen herum gebaut wurden. Canonica, das sich neben der Kirche befindet, wurde vollständig unter Bewahrung seiner antiken Charakteristiken wie Deckenbalken und wunderschönen Fresken renoviert. Hier finden bis zu acht Personen Platz. Ab ca. 380 € pro Person und Woche.

Direkt an der Amalfiküste, zwischen den beiden malerischen Ortschaften Positano und Praiano, liegt diese sympathische Villa im landestypischen Stil. Drei getrennte Zimmer im Obergeschoss bieten Platz für insgesamt 6 Gäste, von jedem der Räume hat man Zugang zum Balkon mit Traum-Aussicht. Im Erdgeschoss befinden sich das große Wohn- und Esszimmer sowie die bestens ausgestattete Küche. Im Freien warten Sonnenliegen, ein Loungebereich, ein riesiger Garten, ein Swimmingpool und eine Hängematte. Parkplatz für bis zu drei Mietautos am eigenen Grundstück, was an der Amalfiküste Gold wert ist.

