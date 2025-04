× Die besten Städte für Musikfans: Auch Wien überraschend dabei

Sommerurlaub 2025: Wo es zu voll wird – und wohin Sie stattdessen reisen sollten Manche Orte sind vielleicht gerade in diesem Jahr keine gute Idee – zumindest nicht zur Hochsaison. In einigen Regionen ist der Tourismus längst an seine Grenzen gestoßen – überlastete Infrastrukturen, genervte Einheimische und teure Enttäuschungen trüben nicht selten das Urlaubserlebnis.