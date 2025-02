Die schönsten RomCom-Kulissen Europas

Ob Shakespeare oder Notting Hill, wie wäre es mit einem Kurztrip an den Drehort Ihrer Lieblingsromanze?

Zum Valentinstag suchen viele nach besonderen Orten für romantische Stunden zu zweit und tatsächlich liegen viele Kulissen berühmter Liebesgeschichten oft näher, als man denkt.

In einer neuen Recherche stellt der Online-Reiseanbieter weloveholidays romantische Reiseziele in Europa vor, die in Filmklassikern, Rom-Coms und Literatur eine zentrale Rolle spielen. Von Julias Balkon in Verona bis hin zum berühmten Schloss Neuschwanstein in Schwangau– diese Orte sind perfekt für einen unvergesslichen Kurztrip voller Romantik.

Romeo und Julia: Julias Balkon - Verona, Italien

© Getty Images ×

Schreiben Sie eine Liebesbotschaft und befestigen Sie sie an der berühmten Mauer.

Eintritt: 6 €

The Tourist: Piazza San Marco - Venedig, Italien

© Getty Images ×

Genießen Sie eine private Gondelfahrt auf dem Kanal und bewundern Sie die Architektur.

Gondelfahrt ab 80 € pro Boot (schon ab ca. 20 € p.P. bei geteilter Fahrt)

Eat Pray Love: Trevi Brunnen - Rom, Italien

© Getty Images ×

Entdecken Sie die Kopfsteinpflasterstraßen um den Trevi-Brunnen, werfen Sie eine Münze in den Brunnen und wünschen sich dabei etwas.

1 Cent - 2 Euro je nach Wunschmünze

Ein Herz und eine Krone: Spanische Treppe - Rom, Italien

© Getty Images ×

Genießen Sie eine Kugel Eis aus der Gelateria de Gracchi und beobachten Sie die Menschen um die spanische Treppe.

ab 2,80 €

Midnight in Paris: Eiffelturm - Paris, Frankreich

© Getty Images ×

Genießen Sie ein Picknick auf der Champ de Mars mit Blick auf den beleuchteten Eiffelturm.

Kostenlos (Picknick selbst organisiert)

Die fabelhafte Welt der Amélie: Montmartre - Paris, Frankreich

© Getty Images ×

Besuchen Sie das Café des Deux Moulins, das im Film gezeigt wurde und trinken Sie eine leckere heiße Schokolade.

ab 5,00 €

Notting Hill: Portobello Road - London, England

© Getty Images ×

Schlendern Sie über den Portobello Road Market und entdecken Sie charmante Antiquitäten oder genießen Sie einen klassischen “Afternoon Tea” in einem der umliegenden Cafés.

um 35,00 €

Mamma Mia!: Skopelos, Griechenland

© Getty Images ×

Besuchen Sie die Agios-Ioannis-Kapelle, wo die ikonische Hochzeitsszene gedreht wurde.

Kostenlos

My Big Fat Greek Summer: Akropolis - Athen, Griechenland

© Getty Images ×

Genießen Sie den Sonnenuntergang vom Areopag-Hügel mit Blick auf die Akropolis oder nehmen Sie an einer privaten Führung durch die Akropolis mit mythologischen Einblicken teil.

ab 30,00 € für eine Führung

Schneewittchen: Schloss Neuschwanstein - Schwangau, Deutschland

© Getty Images ×

Erleben Sie eine Fahrt mit der Pferdekutsche zum Schloss oder ein Spaziergang Hand in Hand durch die umliegenden Pfade entlang der Seen in Schlossnähe

8,00 €

Das Schicksal ist ein mieser Verräter: Rijksmuseum - Amsterdam, Niederlande

© Getty Images ×

Buchen Sie eine romantische Grachtenfahrt, die am Museum vorbeiführt.

ab 18,00 €

Nachtzug nach Lissabon: Rossioplatz - Lissabon, Portugal

© Getty Images ×

Genießen Sie ein Pastel de Nata in einem nahe gelegenen Café und beobachten Sie die Leute

ab 1,30 €

Mit diesen Reisetipps können Sie die Magie der Rom-Com-Kulissen hautnah erleben und diesen Valentinstag unvergessliche Momente zu zweit verbringen.