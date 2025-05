× Diese USA-Dupes machen Europa zur neuen Traumdestination

Die USA stehen bei vielen auf der Reisewunschliste. Doch politische Unsicherheiten, hohe Kosten und strenge Einreisebestimmungen sorgen für Zurückhaltung bei der Reiseplanung. Die Buchungsplattform Omio hat „USA-Dupes“ in Europa zusammengestellt, die den US-Destinationen erstaunlich ähnlich sind.

Die Faszination für die USA bleibt, geprägt von endlosen Weiten, lebhaften Metropolen und weltbekannten Wahrzeichen. Politische Unsicherheiten, hohe Reisekosten und komplexe Einreisebedingungen sorgen dafür, dass viele Urlauber:innen nach Alternativen suchen. Die Buchungsplattform Omio zeigt: Zahlreiche europäische Reiseziele bieten ein vergleichbares Erlebnis.

Die besten USA-Dupes in Europa

Vom "Grand Canyon Europas" bis zum Festival-Feeling à la Coachella: Diese sogenannten USA-Dupes bringen vertraute Reisegefühle und das ganz ohne Langstreckenflug und Visum.

Original: Central Park, NYC

© Getty Images ×

Der Central Park in New York zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und lockt jedes Jahr Millionen von Besucher:innen an. Wer jedoch das grüne Herz der Metropole erleben möchte, muss nicht über den Atlantik fliegen.

Parque del Retiro, Madrid

© Getty Images ×

Der Parque del Retiro in Madrid bietet einen ebenso charmanten Rückzugsort mitten in der Stadt. Zwischen eleganten Alleen, historischen Statuen und einem malerischen See finden Besucher:innen Entspannung und eine Vielzahl an kulturellen Angeboten, ein wahres grünes Herz von Madrid und ideal erreichbar mit Flugzeug.

Original: Grand Canyon, Arizona

© Getty ×

Der Grand Canyon begeistert durch seine monumentalen Dimensionen und atemberaubenden Ausblicke. Doch auch in Europa gibt es außergewöhnliche Naturschönheiten, die ähnliche Emotionen wecken.

Sächsische Schweiz, Sachsen

© Getty Images ×

Die Sächsische Schweiz begeistert mit ihren einzigartigen Sandsteinformationen und tiefen Schluchten. Während der Grand Canyon für seine unendliche Weite und das rote Gestein bekannt ist, zieht die Sächsische Schweiz Wandernde und Kletternde mit mystischen Felsen und üppigen Wäldern an. Ein Ort, der für Natur- und Outdoor-Enthusiasten ebenso unvergesslich ist.

Original: Golden Gate Bridge, San Francisco

© Getty Images ×

Die Golden Gate Bridge ist ein ikonisches Wahrzeichen von San Francisco, das mit seiner markanten Architektur begeistert. Sie verbindet die Stadt mit Marin County und ist ein unverwechselbares Symbol für Kalifornien.

Vasco da Gama Brücke, Lissabon

© Getty Images ×

In Lissabon zieht die Vasco da Gama Brücke mit ihrer beeindruckenden Architektur alle Blicke auf sich. Sie verbindet die Ufer des Tejo und bietet atemberaubende Ausblicke, ganz ohne den Trubel eines touristischen Hotspots. Ein ideales Ziel für Reisende, die eine Brücke in ruhigerer Atmosphäre erleben möchten, aber genauso viel architektonische Faszination suchen. Die Stadt lässt sich von Deutschland aus bequem per Flugzeug erreichen, sodass man schnell in den Genuss dieser kulturellen Metropole kommt.

Original: Coachella Festival, Kalifornien

© Getty Images ×

Das Coachella Festival ist längst ein Symbol für Musik, Mode und Kultur. Doch auch Europa hat Festivals, die genauso viel Flair und einzigartige Erlebnisse versprechen.

Primavera Sound, Barcelona

© Getty Images ×

In Barcelona steigt jedes Jahr das Primavera Sound, ein Festival, das seine Besucher:innen, wie Coachella, mit einem breiten Line-up aus Indie, Rock und elektronischer Musik begeistert. Die Mischung aus internationalen Acts, urbanem Flair und stilbewusster Crowd macht das Festival zu einem echten Kulturevent. Von Deutschland aus ist Barcelona schnell und bequem mit dem Flugzeug oder Zug erreichbar, sodass Reisende direkt ins Festivalfeeling eintauchen können.