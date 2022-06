Von Island bis Portugal

Der Sommer rückt näher und damit auch die Festivalsaison. Nach zwei Jahren Pause können sich Konzertbegeisterte nun endlich wieder in die Menge stürzen.

Von den Stränden der Algarve bis zur Sommersonnenwende in Island: checkfelix empfiehlt fünf Festivals in ganz Europa, wo sich Urlaubsfeeling und Konzert-Erlebnis hervorragend miteinander kombinieren lassen.

Flow Festival, Helsinki, Finnland

Wer im Sommer gerne die kühlen Lüfte des Nordens genießt, ist am Flow Festival richtig. Das umfassende Kunstprogramm bietet rund um das Festivalgelände Kunsterlebnisse – vor allem Video- und Lichtkunst, sowie diverse Filmvorführungen. Das Flow Festival präsentiert außerdem eine vielfältige Palette von Künstler*innen, von Indie-Rock über Soul und Jazz bis hin zu Folk und zeitgenössischen Club-Sounds - sowohl aus der finnischen als auch aus der internationalen Szene.

Das Flow Festival findet heuer von 12. bis zum 14. August in Helsinki statt. Der Hin und Rückflug von Wien nach Helsinki ist laut checkfelix bereits ab 150 Euro* zu haben.

Into the Woods, Amersfoort, Niederlande

Amsterdam ist immer ein guter Tipp, um ein Partywochenende zu erleben, oder auch die vielfältigen Kunstangebote zu nutzen. Eine halbe Stunde Zugfahrt von der Metropole entfernt liegt Amersfoort, wo am 9. und 10. September 2022 das Into the Woods Festival über die Bühne geht. Möchte man Technoklänge genießen, während eine Show aus Lichtinstallationen und visuellen Performances dargeboten wird, dann ist dieses Festival das perfekte Event.

Das Festival kuratiert ein Line-Up von Underground-Künstler*innen, um die Grenzen der House- und Techno-Musik zu überschreiten und neue Sounds und neue Atmosphären zu schaffen. Wie der Name schon sagt, wird man in ein Märchen entführt, umgeben von Musik, Surrealismus, Farben, Lichtern und einer unvergleichlichen Stimmung. Flüge von Wien nach Amsterdam und wieder zurück kommen etwa auf 130 Euro*.

Terraforma, Mailand, Italien

Wer diesen Sommer italienisches Flair erleben möchte, und gleichzeitig ein kleines, besonderes Festival besuchen möchte, ist beim Terraforma in Mailand richtig. Von 1. bis zum 3. Juli findet das elektronische Festival Terraforma in den Wäldern des imposanten Barockpalastes Villa Arconati aus dem 17. Jahrhundert statt. Neben dem musikalischen Programm bietet das Festival auch ein vielfältiges kulturelles Angebot.

Vor den Toren Mailands gelegen, lässt sich die Stadt selbst besuchen, aber auch die umliegende Landschaft erkunden, vielleicht möchte jemand aus der Gruppe den Comer See sehen? Ein eigener Campingplatz vor der historischen Kulisse bietet die Möglichkeit für Erkundungstouren direkt vom Festival aus.

Hin und Rückflug von Wien nach Mailand sind laut checkfelix ab 50 Euro* zu haben.

Secret Solstice, Reykjavik, Island

Für Musikliebhaber*innen, die nicht unbedingt heiße Temperaturen für ein unvergessliches Festivalerlebnis brauchen, ist das Secret Solstice Festival, das 2022 von 24. bis zum 26. Juni stattfindet, eine Empfehlung.

Mit einer Lage gleich außerhalb der Hauptstadt Reykjavik, findet das Festival während der hellsten Zeit des Jahres, zur Sommersonnenwende, statt und macht sich die atemberaubende isländische Landschaft mit einmaligen Shows in einem Gletscher oder einer beheizten Lagune zunutze.

Das Festival ist auf eine sehr vielfältige Auswahl an Musik aus dem In- und Ausland, von etablierten und aufstrebenden Talenten ausgerichtet. Wer nicht nur die internationalen Künstler*innen sehen möchte, kann auch die einzigartige Natur im Süden Islands bestaunen. Von Wien nach Reykjavik und zurück kommt man laut checkfelix mit 230 Euro*.

Afro Beat, Portimão Algarve, Portugal

Für all jene, die Strandurlaub im Süden mit einem Festival verbinden möchten, ist die portugiesische Ausgabe des Afro Nation Festivals genau das Richtige. Dieses Festival wurde mit dem Ziel gegründet, Künstler*innen aus der afrikanischen Diaspora eine Plattform zu bieten und die Musik auf europäischen Boden zu fördern.

Die Kulisse von Portimão mit angenehmen 25 Grad im Juli lädt gleichermaßen zum Surfen und Sonnen ein.

Das Afro Nation Festival bietet Afrobeats, Hip-Hop, R&B, Dancehall, Amapiano und Afro House von 1. bis zum 3. Juli. Die drei Bühnen erstrecken sich entlang des Sandstrandes Praia Da Rocha. Hin und Rückflug von Wien nach Faro, dem nächst gelegen Flughafen, gibt es ab 230 Euro*.



*Die angegebenen Flugpreise wurden auf checkfelix.com am 3. Juni 2022 gefunden. Die Preise können sich jederzeit ändern und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.