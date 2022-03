Neue LEGO® Stars und spektakuläre Premieren

Zum weltweit allerersten Mal präsentiert das LEGOLAND® Deutschland zum 20. Geburtstag des Parks eine LEGOLAND Parade! Auch im Programm: coole Events und eine spektakuläre Multimedia-Piratenshow.

Die Jubiläumssaison im Freizeitpark in Günzburg, Bayern startet am 2. April und gibt damit zum 20. Mal den Startschuss für LEGO Spaß und Achterbahn-Action für die ganze Familie!

Premiere der Weltneuheit zum Park-Geburtstag im Mai

Da das LEGOLAND am 17. Mai 2002 seine Pforten zum ersten Mal öffnete, ist der Mai zum Haupt-Geburtstagsmonat auserkoren. Absolutes Highlight der Jubiläums-Feierlichkeiten: Die Premiere der weltweit ersten LEGOLAND Parade! Designer und Experten arbeiten schon in ganz Deutschland auf Hochtouren –noch streng geheim-, um tolle Wägen zu bauen.

Besonderer Teil der Parade sind die beliebten LEGOLAND Park-Maskottchen, die dieses Jahr Familienzuwachs bekommen: Mit zwölf neuen Maskottchen sind es dann erstmals über 20 LEGO Lieblinge, die sich auf großartige Erinnerungs-Fotos mit kleinen und großen Besuchern freuen.

Spektakuläre Artistik und funkelnde Nächte im LEGOLAND Sommer

Juli und August stehen dann ganz im Zeichen einer spektakulären Multimedia-Piratenshow: In der LEGO Arena treten die wohl berühmtesten Piratenkapitäne der Welt gegeneinander an. Schwert-Kämpfer, Schleuderbrett-Artisten und eine Feuerspuckerin sind nur ein kleiner Auszug aus dem actionreichen Programm.

Am 30. Juli, 6. und 13. August laden die Langen Nächte zu extralangem und funkelndem LEGOLAND Spaß an lauen Sommerabenden ein.

Halloween-Monster-Grusel mit langen Öffnungszeiten an den Oktobersamstagen

Herrlich gruselig wird es zu den Halloween-Wochen ab 1. Oktober mit Samstags-Spuk und schaurig-schönen Aktionen – unter anderem präsentiert LEGOLAND einen neuen 4D-Halloween-Film in den LEGO Studios. Ihren krönenden Abschluss findet die actionreichen Jubiläumssaison am 6. November.



Alle Events im Überblick finden Sie im LEGOLAND Eventkalender!

Jubiläums-Spaß verlängern – Übernachten bei den Ninjas

Im angrenzenden LEGOLAND Feriendorf feiert im Jubiläumsjahr eine ninja-tastische Neuheit Premiere: An Pfingsten öffnet das NINJAGO® Quartier mit 72 neuen, liebevoll thematisierten Zimmern seine Tore und lädt zum Schlummern wie echte Ninjas ein.

Größtmögliche Flexibilität ermöglicht das undatierte LEGOLAND Frühbucher Ticket, mit dem ein frei wählbarer Besuchstag vorab online gebucht werden kann. Tickets und Übernachtungen zum Frühbucher-Preis finden Sie hier!