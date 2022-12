Mit Kitzbühel ins neue Jahr

Heißen Sie mit Kitzbühel und einem faszinierenden Programm 2023 willkommen.

Auch rund um Silvester und Neujahr gibt es in der Gamsstadt ein faszinierendes Programm, welches den Start in das neue Jahr gebührend umrahmt. Bereits am 30. Dezember 2022 können bezaubernde Lichtinstallationen von Anbruch der Dämmerung bis 22:00 Uhr in der historischen Innenstadt bewundert werden, welche Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen und Architektur, Stadtgeschichte und Illumination zu einem Gesamtkunstwerk verbinden. Am 31. Dezember 2022 und am 01. Jänner 2023 tummeln sich außerdem bunte und leuchtende Straßenkünstler durch die Vorder- und Hinterstadt und treffen zielsicher den Moment der Faszination. Am Neujahrstag können Sie sich darüber hinaus ab 16:00 Uhr auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm, feierliche Neujahrsansprachen sowie eine strahlende LED-Darbietung und eine atemberaubende Feuershow der slowenischen Performancekünstler Anta Agni auf der eigens aufgebauten Bühne in der Vorderstadt freuen. Ein weiteres Programmhighlight erwartet Sie in der Kitzbüheler Innenstadt am 01. Jänner 2022 mit dem Auftritt von Tyrol Musik Project um 17:00 Uhr und von Tom Daubek & Friends um 19:30 Uhr.

Feriendörfer Reith und Jochberg

Auch in den Feriendörfern Reith und Jochberg wird rund um den Jahreswechsel ein abwechslungsreiches und buntes Silvesterprogramm mit einigen Highlights geboten. Am 30. Dezember 2022 gibt es in Reith heuer eine Vorsilvesterfeier 'der anderen Art' zu der der Verstalter keine Details verrät und einlädt, sich überraschen zu lassen. Am 31. Dezember 2022 erwartet Sie bei der Jochberger Silvesterfeier 2022 ein abwechslungsreiches Showprogramm und Live-Musik und am 01. Jänner 2023 erstart Jochberg zum hellsten Dorf mit über 3.000 Fackeln, die eine magische Stimmung zaubern.

Fackel-Rundweg am Schwarzsee

Und für all jene, die es ruhiger zum Jahreswechsel haben möchten, bietet der Fackel-Rundweg am Schwarzsee am 30. Dezember 2022 und 01. Jänner 2023 die ideale Möglichkeit eine einzigartige und stimmungsvolle Wanderung in einer traumhaften Winterlandschaft zu genießen.

Alle Programmpunkte und weitere Informationen zum Neujahrsprogramm in Kitzbühel finden Sie unter events.kitzbuehel.com