Airbnb arbeitet mit neuen Partnern in Österreich zusammen, um verantwortungsvollen Tourismus zu unterstützen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Das Unternehmen hat neue Partnerschaften mit ibindo sowie AustrianStartups und circle17 geschlossen.

Airbnb startet eine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Startup ibindo: Der Service soll Wiener Gastgeber*innen, die ihr Zuhause auf Airbnb teilen, bei der Gästemeldung und der Berechnung der Ortstaxe unterstützen.

© Wien Tourismus ×

ibindo bietet eine entsprechende Softwarelösung an, die Gastgeber*innen eine einfache, digitale Verwaltung dieser Vorschriften ermöglicht. Durch die Zusammenarbeit mit ibindo unterstützt Airbnb die lokale Startup-Szene und trägt mit dem Gästeblatt–Reporting zum verantwortungsvollen Tourismus in Österreich bei.

Partnerschaften mit AustrianStartups & circle17

Airbnb unterstützt als Fördermitglied von AustrianStartups ebenfalls die österreichische Startup-Szene und das Programm circle17. Seit 2019 bringen die beiden Unternehmensnetzwerke AustrianStartups und der Austrian Business Council for Sustainable Development (respACT) mit dem Programm circle17 etablierte Unternehmen mit Startups zusammen, um innovative Geschäftsmodelle im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Der diesjährige Fokus liegt auf dem Thema Kreislaufwirtschaft, um Österreichs Zirkularität zu stärken und Lösungen für einen effizienten Materialeinsatz zu entwickeln. Hiermit führt Airbnb bewährte Partnerschaften zum Thema nachhaltiger Tourismus weiter, die 2021 mit Zero Waste Austria und Urlaub am Bauernhof starteten.

Urlaub am Land im Trend

Das Reisen erholt sich, ist aber von einem veränderten Reiseverhalten geprägt. Die Menschen reisen zunehmend verantwortungsbewusster, bevorzugen immer mehr ländliche Ziele gegenüber Hotspots und bleiben länger vor Ort. Aktuelle Daten zeigen, dass Reisende weltweit, aber auch in Österreich, verstärkt nach einzigartigen Unterkünften, wie Bauernhöfen, suchen und besonders gerne in ländliche Regionen reisen:

Global ist die Zahl der Langzeitaufenthalte (28+ Nächte) im ersten Quartal 2022 so hoch wie nie zuvor. Sie hat sich gegenüber des ersten Quartals 2019 mehr als verdoppelt und macht etwa jede fünfte gebuchte Übernachtung aus. Darüber hinaus waren fast die Hälfte der im ersten Quartal 2022 weltweit auf Airbnb gebuchten Übernachtungen für eine Woche oder länger.

Mehr Reisen im Inland

Auch Inlandsreisen sind weiterhin beliebt und machen weltweit mehr als die Hälfte der im ersten Quartal 2022 für Sommeraufenthalte gebuchten Übernachtungen aus. Auch die Österreicher*innen selbst zieht es an schöne Orte vor ihrer Haustür: Österreich ist ihre Top-1-Destination. Zu weiteren Top-Herkunftsländern der Gäste in Österreich gehören Deutschland und die USA.

In ländlichen Destinationen in Österreich werden 50% mehr Übernachtungen verzeichnet als vor der Pandemie. Für Gäste, die gerne in außergewöhnlichen Unterkünften übernachten, sind Bauernhöfe ein Top-Favorit (gebuchte Übernachtungen plus 50%).

Basierend auf 5-Sterne-Bewertungen der letzten 12 Monate, die von Gästen abgegeben wurden, zählen Bad Ischl und Liezen zu den gastfreundlichsten Reisezielen in Österreich. Unter den Destinationen in Österreich, die für diesen Sommer am meisten im Trend liegen, finden sich etwa Saalbach, Stubai und das Ötztal.