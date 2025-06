× Im Flugzeug: Hier spüren Sie Turbulenzen am meisten

Kaum hat der Flieger die Reiseflughöhe erreicht, fängt es an zu wackeln – Turbulenzen! Für manche ist das nur ein bisschen Nervenkitzel, für andere reines Kopfkino á la „Ich muss sofort landen.“ Doch wussten Sie, dass es im Flugzeug Plätze gibt, auf denen Sie Turbulenzen weniger spüren?

Turbulenzen entstehen durch starke vertikale Luftbewegungen – zum Beispiel durch aufsteigende Warmluft, Gewitterwolken oder Jetstreams. Solche Luftverwirbelungen lassen das Flugzeug durch unterschiedliche Luftmassen „schaukeln“. Klingt unangenehm – und kann es auch sein. Aber: Keine Sorge, moderne Flugzeuge sind dafür gemacht. Turbulenzen sind also kein technisches Problem, sondern ein atmosphärisches. Aber: Wie sehr Sie die Wackelei abbekommen, hängt stark davon ab, wo Sie im Flieger sitzen.

Wo spürt man Turbulenzen im Flieger am wenigsten?

© Getty Images ×

Kurz gesagt: Im vorderen Teil der Kabine.

Hier sind die Bewegungen während Turbulenzen am schwächsten. Wer also mit Flugangst kämpft oder einfach keine Lust auf Achterbahn hat, sollte bei der Sitzplatzwahl möglichst weit vorne reservieren – idealerweise vor den Tragflächen.

Warum? Stellen Sie sich ein Flugzeug wie eine Wippe vor. Der Schwerpunkt liegt ungefähr auf Höhe der Tragflächen – also in der Mitte. Und dort ist – wie bei einer echten Wippe – der Ausschlag nach oben oder unten am geringsten. Sitzen Sie nun direkt davor, befinden Sie sich noch in einem relativ ruhigen Bereich.

Und wo wackelt’s am meisten?

Ganz klar: Im hinteren Teil des Flugzeugs.

Im Heck befinden sich wichtige Steuerflächen wie das Höhen- und Seitenleitwerk. Diese stabilisieren das Flugzeug aktiv – besonders bei Turbulenzen. Aber genau dort spürt man auch jede kleine Korrektur ziemlich direkt. Oder anders gesagt: Wer hinten sitzt, bekommt die meisten Schaukelbewegungen ab. Auch Flugbegleiter:innen bestätigen das. Laut Aussagen aus der Kabine sei der Unterschied zwischen vorne und hinten bei starken Turbulenzen „enorm“ – vor allem bei größeren Maschinen. Deshalb ist das Personal im hinteren Teil auch besonders schnell beim Abräumen und Sichern der Trolleys.

Wenn Sie also bei der nächsten Flugbuchung überlegen, welchen Platz Sie nehmen sollen – denken Sie an die gute alte Wippe. Je näher Sie am Schwerpunkt sitzen, desto ruhiger wird der Flug.