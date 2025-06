Nie mehr zahlen fürs Gepäck: Eurowings enthüllt genialen Kofferanzug

Inzwischen kostet nicht nur das Aufgabegepäck bei vielen Airlines – auch für Handgepäck verlangen besonders Billigfluglinien zunehmend Gebühren. Eurowings hat jetzt eine clevere Lösung gefunden, mit der sich diese Zusatzkosten ganz einfach umgehen lassen.

Was früher im Ticketpreis enthalten war, kostet heute fast überall extra: Sitzplatzreservierung, Verpflegung an Bord, Aufgabegepäck – und bei vielen Airlines inzwischen sogar Handgepäck. In der Branche nennt man diese Zusatzerlöse „Ancillary Revenues“. Sie sind für Fluggesellschaften wichtig, denn die Ticketpreise sind in den letzten zehn Jahren insgesamt stark gesunken.

Doch die Regeln unterscheiden sich von Airline zu Airline – für Passagiere wird der Überblick somit zunehmend unübersichtlicher. Besonders die seit September 2024 geltenden neuen Handgepäckregeln sorgen regelmäßig für Verwirrung. Überraschungen und Ärger am Gate sind da fast vorprogrammiert.

Eurowings erfindet genialen Kofferanzug

Die deutsche Billigfluglinie Eurowings hat jetzt eine clevere Lösung präsentiert: einen sogenannten Kofferanzug, den die Airline als „ ultimativen Travel-Hack“ bezeichnet. Der Overall besticht mit über einem Dutzend Taschen, inklusive einem fest integrierten Rucksack. Das Ziel: Alles, was sonst im (kostenpflichtigen) Rollkoffer landet, soll in diesem Anzug Platz finden. So lasse sich der „Stress mit dem Handgepäck bei Billigairlines“ vermeiden, wie es im begleitenden Video heißt.

Reiseblogger testet den Anzug in der Praxis

Getestet wurde der Anzug vom Reiseblogger Fabian Baggeler. Und was er alles in den violetten Kofferanzug stopft, ist tatsächlich beeindruckend: mehrere T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Shorts, Strandlatschen, ein Strandtuch, Badehose, ein Buch, Ladekabel, Kopfhörer, Kosmetikartikel, Zahnbürste und Zahnpasta, Regenschutz, eine Wasserflasche, ein Handventilator – und sogar eine Krawatte.

Selbstversuch bei Ryanair

Doch funktioniert der Anzug wirklich beim Boarding? Das wollte der Tester genau wissen – und hat den Selbstversuch ausgerechnet beim Eurowings-Konkurrenten Ryanair gewagt. Denn Ziel sei es schließlich, das Fliegen „für alle einfacher zu machen“, auch für Passagiere, die mit der irischen Airline unterwegs sind.

In Berlin reiht er sich – sichtlich gespannt, ob er durchkommt – in die Schlange am Gate ein. Und tatsächlich: kein Problem. Er wird ohne Beanstandung durchgelassen. „Im Flug habe ich dadurch maximale Beinfreiheit“, berichtet er erfreut. „Und ich kann alles, was ich brauche, direkt aus meinen Taschen holen.“

Ob es den Eurowings-Kofferanzug tatsächlich bald zu kaufen gibt, oder ob das Ganze nur ein PR-Gag war, bleibt erst abzuwarten.