Als erster Mensch: Der weltberühmte Sprung von All-Felix

Dafür wurde Felix Baumgartner weltberühmt. Sein Rekordsprung aus dem All.

Weit über die Sportwelt hinaus

Für jeden war er nach seinem Sprung aus dem All ein Begriff - weit über die Sportwelt hinaus.

Der Extremsportler: Am 14. Oktober 2012 sprang er aus einer unglaublichen Höhe von fast 39 Kilometern (38.969,4 Meter) mit einem Fallschirm ab und durchbrach dabei als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer.

Für die Geschichtsbücher

Das schaffte niemand vor ihm. Baumgartner ging in die Geschichtsbücher ein. Wie damals alles ablief: Baumgartner trat aus der Kapsel in einer Höhe von etwa 39 Kilometern und erreichte im freien Fall eine Geschwindigkeit von 1.342,8 km/h. Das war Rekord, das war Überschallgeschwindigkeit.

Drei Weltrekorde anerkannt

Die Federation Aeronautique Internationale (FAI), die sich weltweit für die Datenaufzeichnung von Rekorden in der Luftfahrt kümmert, erkannte mit dem Sprung drei Weltrekorde an. Baumgartner erreichte demnach die Maximalgeschwindigkeit von Mach 1,25 oder exakt 1.357,6 Stundenkilometern, den höchsten Absprung bei 38.969,40 Metern und den längsten freien Fall mit einer Länge von 36.402,6 Metern.

Nach dem Stratos-Projekt kündigte Baumgartner an, dem professionellen Sport den Rücken zu kehren und sich als Rettungshubschrauberpilot ein neues Standbein aufzubauen. "Ich glaube, ich habe alles, was Basespringen betrifft, ausgelebt. Ich bin irgendwann an einem Punkt angelangt, an dem ich gemerkt habe, jetzt könnte ich mich nur noch wiederholen."