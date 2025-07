Baumgartners tragischer Paragliding-Flug in den Tod

Extremsportler soll beim Paragliden an der Adriaküste in den Marken die Kontrolle über sein Sportgerät verloren und in Hotelpool gestürzt sein - Frau verletzt.

All-Felix verunglückte bei seinem letzten Flug mit dem Paraglider tödlich. "Zu viel Wind": DAS postete Baumgartner 2 Stunden vor seinem Tod

Als erster Mensch: Der weltberühmte Sprung von All-Felix Sant'Elpidio an der Adriaküste Der heimische Extremsportler Felix Baumgartner (56) ist am Donnerstagnachmittag bei einem Paragliding-Unfall in Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste in den Marken ums Leben gekommen. Er war sofort tot Wie die zum Einsatz gerufene Feuerwehr gegenüber der APA bestätigte, soll Baumgartner aufgrund eines plötzlich auftretenden Unwohlseins die Kontrolle über einen Motor-Paraglider verloren und in einen Hotelpool gestürzt sein. Er war sofort tot, wie die Rettungseinheiten berichteten.