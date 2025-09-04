Bayern-Legende Müller verzaubert Vancouver

Thomas Müller verzaubert Vancouver nach nur drei Wochen. Der Weltmeister schwärmt von der kanadischen Gastfreundschaft und seinem Last-Minute-Elfmeter – nur die Trikotfarben bereiten ihm noch Kopfzerbrechen.

"Was für ein Empfang", berichtet Müller begeistert in seinem monatlichen Newsletter, wie "Münchner Merkur" online berichtet. Der 35-Jährige trifft, zaubert und bringt eine ganze Stadt zum Ausrasten. Beim jüngsten 3:2 gegen St. Louis City versenkte er in der 14. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter: "Der BC Place ist komplett eskaliert." (Anm. BC Place heißt das Stadion der Vancouver Whitecaps).

© Getty Images

Auf den Straßen Vancouvers wird der Ex-Bayern-Star wie ein Held gefeiert. "Beim Herumschlendern durch die Stadt oder beim Kaffeeholen kommen Menschen auf mich zu und bedanken sich", verrät Müller. Nicht etwa für Autogramme, sondern mit den Worten: "Thank you for choosing our city, Thomas!" (auf Deutsch übersetzt: "Danke, dass du dich für unsere Stadt entschieden hast, Thomas!") Diese Wertschätzung beschert ihm regelmäßig "ein bisschen Gänsehaut".

Nur eine Sache bereitet dem Ur-Bayer noch Probleme: "Nach 25 Jahren in Rot-Weiß muss ich mich natürlich erst einmal an das weiß-blaue Jersey gewöhnen" – ein klarer Seitenhieb gegen Bayerns Stadtrivalen 1860 München.