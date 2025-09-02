Alles zu oe24VIP
Thomas Müller
© AFP

Überraschung

Nach 27 Tagen Vancouver: Thomas Müller trainiert wieder mit den Bayern

02.09.25, 14:29
Thomas Müller ist zurück beim FC Bayern: Nur wenige Wochen nach seinem MLS-Wechsel zu Vancouver trainiert die Klub-Legende drei Tage lang an der Säbener Straße – und sorgt für nostalgische Momente. 

Thomas Müller (35) meldete sich am Dienstagvormittag überraschend zurück am Trainingsgelände des FC Bayern. Nur 27 Tage nach seinem Wechsel in die MLS zu den Vancouver Whitecaps absolvierte er wieder eine Einheit in Bayern-Kleidung.

Trainingsdetails

Der Weltmeister von 2014 trainierte gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic (21) und Talent Felipe Chávez (18). Auf dem Programm standen Koordinationsübungen, Pass- und Sprint-Drills sowie Kopfbälle. Nach rund 52 Minuten war Schluss. Auffällig: Müller trat mit deutlich längerem Bart auf als zuletzt.

Thomas Müller
© Getty

Thomas Müller
© Getty

Gute Laune & Nostalgie

Mit lautem „Servus!“ begrüßte er die Anwesenden – und sammelte nach der Einheit wie in alten Zeiten sogar Hütchen und Dummies ein, wie die Bild berichtet. Für Pavlovic war es eine besondere Einheit, gilt Müller doch als sein Mentor.

Thomas Müller
© Getty

Blick nach vorne

Die Gast-Trainings in München dauern drei Tage. Danach geht es für Müller zurück nach Kanada. Am 14. September trifft er mit Vancouver auf Philadelphia Union. Aktuell liegt sein neuer Klub auf Platz drei der MLS-Tabelle.

