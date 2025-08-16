Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Meister Sturm bei Aufsteiger gefordert
Hit. In der dritten Runde der heimischen Bundesliga trifft Meister Sturm auf Aufsteiger Ried. Die Grazer dürfen sich nach der Niederlage gegen Rapid keinen weiteren Patzer leisten.
Pöltl soll Team zum Aufstieg führen
Krimi. Österreichs Basketball-Nationalteam hofft auf den Aufstieg in die WM-Qualifikation. Angeführt und von NBA-Pionier Jakob Pöltl hat unsere Auswahl mit einem Sieg alles selbst in der Hand.
Bayern greift nach ersten Titel der Saison
Entscheidung. Zum Auftakt der neuen Saison in Deutschland trifft Meister Bayern im DFL-Supercup auf Stuttgart. Nach dem Woltemade-Theater wollen die Münchner den ersten Titel fixieren.
Das Sport-Programm im TV:
- 8.35 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, 2. Training (Sky)
- 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, 2. Training (Sky)
- 10 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, 2. Training (ServusTV/Sky)
- 11 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 12 Uhr: Snooker - Saudi Arabia Masters, Finale (Eurosport)
- 12.30 Uhr: Fußball - DFB-Pokal, 1. Runde (ZDF/Sky)
- 12.10 Uhr: MotoE - GP v. Österreich, 1. Rennen (ServusTV/Sky)
- 12.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Kopenhagen (Sky)
- 12.35 Uhr: Feldhockey - Herren-EM, Österreich - England (ORF Sport+)
- 12.45 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 13-30 Uhr: Fußball - Premier League, Aston Villa - Newcastle (Sky)
- 13.45 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 15 Uhr: Radsport - Dänemark-Rundfahrt (Eurosport)
- 15 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Sprint (ServusTV/Sky)
- 15.30 Uhr: Radsport: Czech Tour (Eurosport)
- 16 Uhr: Fußball - Premier League, Konferenz bzw. Totteham - Burnley (Sky)
- 16 Uhr: Volleyball - EM-Qualifikation der Herren, Aserbaidschan - Österreich (ORF Sport+)
- 16.15 Uhr: MotoE - GP v. Österreich, 2. Rennen (ServusTV/Sky)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Wolverhampton - Manchester City (Sky)
- 18.30 Uhr: American Football - NFL-Preseason, Green Bay Packers - Indianapolis Colts (RTL Nitro)
- 18.30 Uhr: Basketball - WM-Vorqualifikation, Bulgarien - Österreich (ORF Sport+)
- 19 Uhr: Feldhockey - Europameisterschaft der Herren, Finale (ORF Sport+)
- 19 Uhr: Golf - US PGA Tour in Owings Mills (Sky)
- 19.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, Ried - Sturm Graz (Sky)
- 20 Uhr: Fußball - DFL-Supercup, Stuttgart - Bayern (Sky)
- 21 Uhr: Tennis - ATP 1000 Cincinnati, Halbfinale (Sky)
