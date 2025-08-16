Alles zu oe24VIP
TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Samstag im TV

Von
16.08.25, 00:00
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Meister Sturm bei Aufsteiger gefordert

Sturm will wieder jubeln
© APA

Hit. In der dritten Runde der heimischen Bundesliga trifft Meister Sturm auf Aufsteiger Ried. Die Grazer dürfen sich nach der Niederlage gegen Rapid keinen weiteren Patzer leisten.

Pöltl soll Team zum Aufstieg führen

NBA-Superstar Jakob Pöltl
© APA

Krimi. Österreichs Basketball-Nationalteam hofft auf den Aufstieg in die WM-Qualifikation. Angeführt und von NBA-Pionier Jakob Pöltl hat unsere Auswahl mit einem Sieg alles selbst in der Hand.

Bayern greift nach ersten Titel der Saison

Bayern-Neuzugang Luis Diaz.
© APA

Entscheidung. Zum Auftakt der neuen Saison in Deutschland trifft Meister Bayern im DFL-Supercup auf Stuttgart. Nach dem Woltemade-Theater wollen die Münchner den ersten Titel fixieren.

Das Sport-Programm im TV:

  • 8.35 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, 2. Training (Sky)
  • 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, 2. Training (Sky)
  • 10 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, 2. Training (ServusTV/Sky)
  • 11 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 12 Uhr: Snooker - Saudi Arabia Masters, Finale (Eurosport)
  • 12.30 Uhr: Fußball - DFB-Pokal, 1. Runde (ZDF/Sky)
  • 12.10 Uhr: MotoE - GP v. Österreich, 1. Rennen (ServusTV/Sky)
  • 12.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Kopenhagen (Sky)
  • 12.35 Uhr: Feldhockey - Herren-EM, Österreich - England (ORF Sport+)
  • 12.45 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 13-30 Uhr: Fußball - Premier League, Aston Villa - Newcastle (Sky)
  • 13.45 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 15 Uhr: Radsport - Dänemark-Rundfahrt (Eurosport)
  • 15 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Sprint (ServusTV/Sky)
  • 15.30 Uhr: Radsport: Czech Tour (Eurosport)
  • 16 Uhr: Fußball - Premier League, Konferenz bzw. Totteham - Burnley (Sky)
  • 16 Uhr: Volleyball - EM-Qualifikation der Herren, Aserbaidschan - Österreich (ORF Sport+)
  • 16.15 Uhr: MotoE - GP v. Österreich, 2. Rennen (ServusTV/Sky)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Wolverhampton - Manchester City (Sky)
  • 18.30 Uhr: American Football - NFL-Preseason, Green Bay Packers - Indianapolis Colts (RTL Nitro)
  • 18.30 Uhr: Basketball - WM-Vorqualifikation, Bulgarien - Österreich (ORF Sport+)
  • 19 Uhr: Feldhockey - Europameisterschaft der Herren, Finale (ORF Sport+)
  • 19 Uhr: Golf - US PGA Tour in Owings Mills (Sky)
  • 19.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, Ried - Sturm Graz (Sky)
  • 20 Uhr: Fußball - DFL-Supercup, Stuttgart - Bayern (Sky)
  • 21 Uhr: Tennis - ATP 1000 Cincinnati, Halbfinale (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

