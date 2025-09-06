Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
ÖFB-Team vor Pflichtsieg in Linz
Highlight. Unser Nationalteam ist nach zwei Spielen in der laufenden WM-Quali noch ungeschlagen. Am Weg zur Endrunde nach Nordamerika kommt es in Linz zum Kracher gegen Zypern, wo ein Sieg Pflicht ist.
Ferrari vor Heim-Fans unter Zugzwang
Krise. Die Ausgangslage für Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim Heimrennen in Monza könnte um einiges besser sein. Nach einem bitteren Doppel-Ausfall in der Krisen-Saison will man in der Quali überraschen.
Suche nach der Königin von New York
Showdown. Traditionell kämpfen am Samstag die besten Frauen um den Titel bei den US Open. Aryna Sabalenka und Jessica Pegula standen in der Final-Neuauflage im Halbfinale gegenüber.
Das Sport-Programm im TV:
- 8.30 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, 2. Training (Sky)
- 9.05 Uhr: Formel 3 - GP v. Italien, 1. Rennen (Sky)
- 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Katalonien, 2. Training (Sky)
- 10 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, 2. Training, (Sky)
10.45 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 11.55 Uhr: 3x3 Basketball - Europameisterschaft (ORF Sport+)
- 12 Uhr: MotoE - GP v. Katalonien, 1. Rennen (Sky)
- 12.15 Uhr: Formel 1- GP v. Italien, 3. Training (ServusTV/Sky)
- 12.40 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, Qualifying (ServusTV/Sky)
13.15 Uhr: Radsport - Vuelta, 14. Etappe (Eurosport)
- 13.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Straffan (Sky)
- 13.45 Uhr: Basketball - Europameisterschaft, Deutschland - Portugal (RTL)
- 13.55 Uhr: Tennis - Challenger in Tulln, Semifinale (ORF Sport+)
- 14.05 Uhr: Formel 2 - GP v. Italien, 1. Rennen (Sky)
14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Sprint (ServusTV/Sky)
- 15.10 Uhr: Fußball - Abschiedsspiel in Bochum von Anthony "Toto" Losilla (Sky)
- 15.30 Uhr: Handball - Dt. Bundesliga, Berlin - Magdeburg (ARD)
16 Uhr: Formel 1 - GP v. Italien, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 18 Uhr: Tennis - US Open, Doppel-Finale Herren (Sky)
- 18.30 Uhr: Fußball - League Two, Bromley - Gillingham (Sky)
- 18.30 Uhr: Golf - Walker Cup in Pebble Beach (Sky)
- 18.55 Uhr: Eishockey - Champions Hockey League, Odense - KAC (ORF Sport+)
- 19.55 Uhr: Sportklettern - Weltcup (Eurosport)
20.45 Uhr: Fußball - WM-Qualifikation, Österreich - Zypern (ServusTV)
21.30 Uhr: Tennis - US Open, Damen-Finale (Sky)
- 21.30 Uhr: Golf - Ladies European Tour in Houston (Sky)
