TV Sport
Highlights

Die Sport-Hits am Samstag im TV

Von
06.09.25, 00:00
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

ÖFB-Team vor Pflichtsieg in Linz

Alaba & Arnie greifen an.
Highlight. Unser Nationalteam ist nach zwei Spielen in der laufenden WM-Quali noch ungeschlagen. Am Weg zur Endrunde nach Nordamerika kommt es in Linz zum Kracher gegen Zypern, wo ein Sieg Pflicht ist.

Ferrari vor Heim-Fans unter Zugzwang

Ferrari in Monza unter Druck
Krise. Die Ausgangslage für Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim Heimrennen in Monza könnte um einiges besser sein. Nach einem bitteren Doppel-Ausfall in der Krisen-Saison will man in der Quali überraschen.

Suche nach der Königin von New York

Final-Stimmung im Big Apple.
Showdown. Traditionell kämpfen am Samstag die besten Frauen um den Titel bei den US Open. Aryna Sabalenka und Jessica Pegula standen in der Final-Neuauflage im Halbfinale gegenüber.

Das Sport-Programm im TV:

  • 8.30 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, 2. Training (Sky)
  • 9.05 Uhr: Formel 3 - GP v. Italien, 1. Rennen (Sky)
  • 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Katalonien, 2. Training (Sky)
  • 10 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, 2. Training, (Sky)
  • 10.45 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 11.55 Uhr: 3x3 Basketball - Europameisterschaft (ORF Sport+)
  • 12 Uhr: MotoE - GP v. Katalonien, 1. Rennen (Sky)
  • 12.15 Uhr: Formel 1- GP v. Italien, 3. Training (ServusTV/Sky)
  • 12.40 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 13.15 Uhr: Radsport - Vuelta, 14. Etappe (Eurosport)
  • 13.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Straffan (Sky)
  • 13.45 Uhr: Basketball - Europameisterschaft, Deutschland - Portugal (RTL)
  • 13.55 Uhr: Tennis - Challenger in Tulln, Semifinale (ORF Sport+)
  • 14.05 Uhr: Formel 2 - GP v. Italien, 1. Rennen (Sky)
  • 14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Sprint (ServusTV/Sky)
  • 15.10 Uhr: Fußball - Abschiedsspiel in Bochum von Anthony "Toto" Losilla (Sky)
  • 15.30 Uhr: Handball - Dt. Bundesliga, Berlin - Magdeburg (ARD)
  • 16 Uhr: Formel 1 - GP v. Italien, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 18 Uhr: Tennis - US Open, Doppel-Finale Herren (Sky)
  • 18.30 Uhr: Fußball - League Two, Bromley - Gillingham (Sky)
  • 18.30 Uhr: Golf - Walker Cup in Pebble Beach (Sky)
  • 18.55 Uhr: Eishockey - Champions Hockey League, Odense - KAC (ORF Sport+)
  • 19.55 Uhr: Sportklettern - Weltcup (Eurosport)
  • 20.45 Uhr: Fußball - WM-Qualifikation, Österreich - Zypern (ServusTV)
  • 21.30 Uhr: Tennis - US Open, Damen-Finale (Sky)
  • 21.30 Uhr: Golf - Ladies European Tour in Houston (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

