Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Deutsche Jung-Kicker träumen vom Coup

Klassiker. Es wird ernst bei der U21-EM. Deutschland trifft im ewigen Duell im Kampf um das Halbfinale auf die italienische Junioren-Auswahl und will den Traum vom großen Titel am Leben halten.

Hamburger müssen gegen Prag gewinnen

Hit. Nächster Spieltag in Europas bester Football-Liga. Die Hamburg Sea Devils treffen auf die Prague Lions. Im Kampf um einen Platz im Play-off dürfen sich beide Teams keinen Patzer erlauben.

Alle jagen Superstar Marc Marquez

Showdown. In der MotoGP steigt der GP von Italien in Mugello. Die Marquez-Brüder wollen ihre Dominanz auf der Heimstrecke ihres Teams Ducati fortsetzen, Johan Zarco will die Italo-Party crashen.

Das Sport-Programm im TV:

11 Uhr: Sport Austria Finals (ORF Sport+)

12 Uhr: Tennis - WTA 500 Berlin, Finale (Eurosport/Sky)

12.30 Uhr: Tennis - ATP 500 Halle, Doppel-Finale (Sky)

12.45 Uhr: American Football - ELF, Prag - Hamburg (Pro7Maxx)



13.15 Uhr: MotoGP - GP v. Italien, Rennen (ServusTV/Sky)



15 Uhr: Tennis - ATP 500 Halle, Finale (Eurosport/Sky)



18.40 Uhr: Reiten - Traber Derby (ORF Sport+)

19 Uhr: Golf - PGA Tour in Cromwell (Sky)

19.30 Uhr: Motorsport - IndyCar Series, XPEL Grand Prix at Road America (Sky)

21 Uhr: U21-EM, Deutschland - Italien (Sat1)



