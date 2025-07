Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Verstappen will Wechsel-Wirbel wegjubeln

© APA

Klassiker. Die Formel 1 gastiert diese Woche in Silverstone. Der mögliche Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes sorgte zuletzt für Wirbel, der Super-Bulle will mit einem Sieg antworten.

Auer will DTM-Führung ausbauen

© Getty

PS-Show. Beim zweiten DTM-Rennen am Norisring sind alle Augen auf Berger-Neffe Lucas Auer gerichtet. Der Österreicher will seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen.

Schweizer Damen hoffen auf ersten Sieg

© Getty

Druck. EM-Gastgeber Schweiz ist im zweiten Gruppenspiel gegen Island gehörig unter Druck. Die Eidgenossinnen müssen gewinnen um weiter Aufstiegschancen zu haben.

Das Sport-Programm im TV:

9.30 Uhr: Tennis - Österreichische Meisterschaften, Finale (ORF Sport+)

12 Uhr: Radsport - Tour de France, 2. Etappe (Eurosport)

12.30 Uhr: Golf - DP World Tour, München (Sky)

12.40 Uhr: American Football - Stuttgart - Fehervar (Pro7Maxx)

13 Uhr: Motorsport - DTM am Norisring (ServusTV)

13.30 Uhr: Fußball - Testspiel, Oldenburg - HSV (Sky)

15 Uhr: Golf - Ladies European Tour in Maynooth (Sky)

15 Uhr: Golf - DP World Tour, München (ORF Sport+/Sky)

15.45 Uhr: Reitsport - CHIO Aachen (ZDF)

16 Uhr: Formel 1 - GP v. Großbritannien, Rennen (ServusTV/Sky)

18 Uhr: Fußball - Frauen-EM, Norwegen - Finnland (ORF Sport+)

19 Uhr: Golf - US PGA Tour in Silvis (Sky)

20.45 Uhr: Fußball - Frauen-EM, Schweiz - Island (ORF Sport+/ARD)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!