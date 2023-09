Wer sich ein Sportteam leisten möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die Wirtschaftsbibel "Forbes" hat die 50 wertvollsten Sportteams 2023 errechnet. Die NFL ist wenig überraschend die Cash-Liga mit 30 Teams. Die Formel 1 ist mit zwei Teams erstmals seit 2013 in den Top-50 vertreten.

Die weltweit 50 wertvollsten Sportteams haben sich zu Geldmaschinen entwickelt. Insgesamt sind die Teams sagenhafte 256 Milliarden Dollar wert - durchschnittlich 5,12 Mrd. Dollar pro Team.

NFL bleibt die Nr. 1

Unangefochten an der Spitze bleibt die die NFL als wertvollste Sportliga der Welt. Dank irrer Fernsehverträge, die bis 2033 mehr als 126 Milliarden Dollar wert sein könnten - so die Forbes-Prognose. 30 NFL-Teams sind unter den Top 50 vertreten.

Formel 1: Ferrari und Mercedes unter Top-50

Aber auch im Motorsport geht es rund. Die Bewertungen der Formel-1-Teams sind in den letzten vier Jahren um 276 % gestiegen. Zwei Rennställe haben es sogar in die diesjährige Top 50 geschafft: Ferrari, auf Platz 45 mit einem Wert von 3,9 Mrd. Dollar, und Mercedes, auf Platz 47 mit einem Wert von 3,8 Mrd. Dollar. Das ist das erste Mal seit 2013, dass Formel-1-Teams in der Elite-Liste vertreten sind.

Die teuersten Teams der Welt 2023 1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15 © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty

Fußball als Geldruckmaschine

Und es ist wieder König Fußball, der die Geldruckmaschine anwirft - mit der höchsten Wertsteigerung in den letzten fünf Jahren (114 %). Allen voran Paris Saint-Germain, das seit 2018 um 334 % gewachsen ist und nun einen Wert von 4,2 Milliarden Dollar verzeichnet (Platz 36 im Forbes-Ranking). Auch zwei Premier League-Teams, nämlich Liverpool (mit einem Anstieg von 173 %) und Manchester City (mit einem Anstieg von 102 %), haben kräftig zugelegt.

Die Forbes-Top-50 der wertvollsten Klubs der Welt: