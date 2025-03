Fußball-Star Immel soll Freunde 106-mal abgezockt haben

Schock-News! Der deutsche Ex-Nationalspieler Eike Immel soll sein näheres Umfeld 106-mal abgezockt haben. Jetzt ist er angeklagt worden.

Immer wieder soll sich Eike Immel Geld von verschiedenen Personen geliehen haben. Zurückgezahlt hat er es offenbar nie. Heute hätte der Prozess beginnen sollen, doch die ehemalige Tor-Legende hat sich krankgemeldet.

34.000 Euro geliehen

Insgesamt 34.000 Euro soll er sich ausgeliehen und behauptet haben, dass er in einem finanziellen Engpass stecke. Dieses Geld summierte sich auf an 106 Fällen. Er soll auch in einem Fall Fußballkarten für sein Spiel verkauft haben - die Tickets selbst aber nie tatsächlich übergeben und sich den Gewinn eingesteckt zu haben.

Staatliche Hilfe

2008 meldete er dann eine Privatinsolvenz an. Laut BILD-Informationen bekommt er monatlich eine Hilfe von 563 Euro. Die Spitze auf dem Eisberg dürfte die Putzfrau sein, die seine Freunde für ihn bezahlen, inklusive täglicher Restaurantbesuche UND seine Handyrechnung!