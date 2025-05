Fans fassungslos: In DIESEM Mini-Stadion steigt das nächste Finale

Eine kontroverse Final-Entscheidung der UEFA sorgt derzeit für jede Menge Wirbel.

Am Samstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) steigt das Finale der Champions League zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain in München. Die Allianz Arena mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Zuschauern bietet alles, was eine moderne Fußball-Arena bieten muss, und ist zum zweiten Mal nach 2012 der Austragungsort des wichtigsten Matches auf europäischer Klub-Ebene.

Doch nicht alle Final-Entscheidungen der UEFA sind so passend wie das Spiel der Spiele in der Königsklasse. Denn das nächste Endspiel auf Klub-Ebene bietet nur noch einem Drittel der Fans Platz, die am Samstag in München ins Stadion pilgern.

25.144 Fans bei Mega-Finale

Nur 25.144 Zuschauer passen in Udine (ITA) in das Stadio Friuli, wo am 13. August das Super-Cup-Finale zwischen Tottenham und dem Champions-League-Sieger gekürt wird. "Viel Glück, ein Ticket zu bekommen", meinte ein erboster Fan bereits im Vorfeld.

Es ist das achte Mal, dass der Super Cup nicht in Monaco ausgetragen wird. Die UEFA hat hier immer wieder auf kleinere Stadien zurückgegriffen. Nach Prag (2013), Cardiff (2014), Tiflis (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Piräus (2023) und Warschau (2024) bekommt nun die italienische Stadt ihren großen Auftritt.