2:1 - Austria nach Derby-Sieg voll auf Titelkurs

Austria Wien entscheidet das zweite Derby des Jahres mit 2:1 für sich. In der ausverkauften Generali Arena jubeln die Veilchen und ziehen in der Tabelle nun mit Leader Sturm gleich.

Die „Wien-Krone“ durften sich im 344. Stadtderby zwischen Rapid und Austria gestern Abend die Veilchen aufsetzen. Vor ausschließlich fremdem Publikum musste sich hingegen die Mannschaft von Trainer Robert Klauß im 10. Wiener Gemeindebezirk mit 2:1 geschlagen geben. Somit ist Rapid weiterhin seit 1. September 2019 (3:1) kein Sieg gegen die Austria auf fremdem Terrain gelungen.

Rapid-Führung nach Traumtor von Sangare

Dass man sich ohne grün-weißem Anhang dem Stadtrivalen stellen musste ließ sich Rapid jedoch kaum anmerken. Geradezu furchtlos trat der Rekordmeister auf. Von den Hütteldorfern kamen in der ersten Halbzeit doppelt so viele Torschüsse (sechs), wie von den Gastgebern (drei). So war Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger bereits in der 9. Minute gefragt. Den Schlenzer von Nikolaus Wurmbrand konnte der Keeper allerdings mit Leichtigkeit abwehren. Gefährlicher kam ihm dann bereits wenige Minuten später Star-Stürmer Dion Beljo, der sein Ziel nur knapp verfehlte (12.).

Dann machte sich der Mut der Rapidler endlich bezahlt, es kam zum 1:0 (31.). Traumhafter hätte dieser Führungstreffer nicht sein können. Nachdem der Abschluss von Louis Schaub noch geblockt werden konnte, landete die Kugel vor den Füßen von Mamadou Sangare. Der schupfte den Ball hoch und manövrierte ihn per Seitfallzieher ins Austria-Tor.

Fitz-Doppelpack rettet Veilchen den Abend

Die Klauß-Elf blieb auch danach stark im Spiel, wurde dann allerdings in der 41. Minute gebremst. Reinhold Ranftl kam durch Rapid-Abwehrmann Jonas Auer im Strafraum zu fall – Elfmeter! Oe24-Fußballer des Jahres Dominik Fitz verwandelte diesen in den Ausgleich. Mit einem 1:1 ging es also in die Pause. Kaum aus der Kabine zurückgekehrt machte Fitz dort weiter, wo er aufgehört hatte – er traf! Das 2:1 für die Violetten gab es per Freistoß.

Zwar versuchten die Rapidler weiterhin mitzuhalten, zum Ausgleich sollte es bis zum Schlusspfiff allerdings nicht mehr kommen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

FK Austria Wien - SK Rapid 2:1 (1:1)

Wien, Generali Arena

Schiedsrichter: Weinberger

Tore: 0:1 Sangare (30.), 1:1 Fitz (41./E), 2:1 Fitz (47.)

Gelbe Karten: Fitz, Gruber bzw. Wurmbrand, Cvetkovic, Beljo, Grgic, Kara, Sangaré, Klauß (Trainer)

Austria: Sahin-Radlinger - Handl, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry (75. Potzmann), Fischer, Guenouche (62. Galvao) - Fitz - Prelec (84. Raguz), Malone (84. Gruber)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer (81. Schöller) - Schaub (75. M. Seidl), Sangaré, Grgic (75. Oswald), Jansson - Beljo, Wurmbrand (60. Kara)