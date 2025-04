2:1 - Sturm bezwingt in Unterzahl RB Salzburg

Doublesieger Sturm Graz darf weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga träumen. Die Steirer setzten sich am Sonntag trotz Unterzahl in Salzburg 2:1 (0:1) durch und bauten den Vorsprung auf den einstigen Serienchampion auf fünf Punkte aus.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der frischgebackene Eishockey-Meister RB Salzburg und Red Bull Global-Soccer-Boss Jürgen Klopp – dieses prominente Trio wollte sich den Liga-Kracher zwischen dem Vizemeister und dem amtierenden Double-Champion nicht entgehen lassen. Und die Mozartstädter? Die zeigten von Beginn an, dass sie hier das Tempo diktieren wollten. Doch in der 9. Spielminute hatten sie mächtig Glück: Ein hammerharter Schuss von Johnston klatscht an den Pfosten – das hätte die frühe Führung für die Grazer sein können.

Daghim schießt Salzburg in Führung

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kamen der Führung immer näher. Und dann, nach genau 30 Minuten, war es soweit: Ein grober Schnitzer in der Grazer Abwehr und ein perfekter Pass von Bidstrup in den Lauf von Vertessen brachten es ins Laufen. Der Belgier behält cool und legt mustergültig auf Daghim ab, der aus kurzer Distanz keine Sekunde zögert und zum 1:0 einschiebt.

Die Fans in der Red Bull Arena waren gerade dabei, ihren Jubel richtig hochzuschrauben, als es nur wenige Minuten später beinahe noch einen Elfmeter für Salzburg gegeben hätte: Wütrich legt Vertessen im Strafraum – der Schiri zeigt sofort auf den Punkt! Doch nach einer schnellen Videoanalyse wird die Entscheidung wieder kassiert. Und so ging’s mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung für die Bullen in die Kabine.

Wüthrich-Rot & Kiteishvili-Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Biadoo kam im Zweikampf mit Kiteushvili zu spät, brachte den Georgier zu Fall – Elfmeter für die Grazer. Diesmal gab es keine VAR-Überraschung. Der Gefoulte selbst trat an und verwandelte sicher zum Ausgleich - 1:1 (48.)! Ein neuer, offener Schlagabtausch entbrannte, bei dem vor allem die Gäste zielstrebiger nach vorne spielten.

Dann der nächste Aufreger: Ein kapitaler Fehler von Horvath, Vertessen erlief sich den Ball, zog alleine auf das Tor zu – Wüthrich kam zu spät und verhinderte die Großchance mit einer Notbremse. Rote Karte für Sturm (63.). Doch trotz einem Mann weniger am Platz ließ die steirische Offensiv-Wucht nicht nach. Yalcouye hält den Ball an der Torauslinie im Feld und spielt einen scharfen Pass in die Mitte. Dort wartet Kiteishvili, der den Ball direkt mit links nimmt und aus rund 20 Metern im Kreuzeck versenkt - 2:1 Sturm (70.).

Salzburg warf zwar noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich wollte jedoch nicht gelingen. Damit blieb es beim 2:1 und die Blackies verhindert die vorübergehende Tabellenführung der Letsch-Elf. Besonders bitter: Für die Bullen war es die erste Meistergruppen-Niederlag überhaupt.