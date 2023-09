Alarm vor 341. Wiener Krisen-Derby

Vorhang auf! Sonntag pünktlich um 17 Uhr dreht sich in der heimischen Bundesliga wieder einmal alles um das packende 341. Wiener-Derby.

Schon über fünf Jahre sind die Veilchen gegen die Hütteldorfer ungeschlagen. Doch der schlechteste Saisonstart seit 17 Jahren lässt eine Fortsetzung dieser Siegesserie am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) als fraglich erscheinen. Dazu kommen noch die schweren finanziellen Sorgen, die Sportvorstan Jürgen Werner umlängst mit dem Sager „Die Austria ist noch immer ein Patient“ unterstrich.

Austria will nicht Liga-Geschichte schreiben

Aktuell stehen beim Tabellenzehnten fünf Punkte und sechs Tore zu Buche. Sollte man morgen nicht gewinnen, ist auch der schlechteste Saisonstart der Bundesliga-Geschichte, also seit 1974, Gewissheit. Immerhin: Das bisher letzte Derby am 14. Mai konnten die Veilchen mit 3:1 für sich entscheiden. Mit Haris Tabakovic ist der dreifache Torschütze von damals allerdings nicht mehr an Bord. Er sorgt nun bei Hertha Berlin für großen Jubel. „Wir müssen im Derby mutig auftreten und mit Überzeugung Fußball spielen“, appeliert der angezählte Veilchen-Trainer Michael Wimmer an seine Mannschaft.

Rapid will Derby-Fluch endlich ein Ende setzen

Aber auch Rapid steht in der aktuellen Saison nur geringfügig besser dar. Nur zwei der verstrichenen acht Saison-Partien waren von Erfolg gekrönt und auch der siebte Tabellenplatz lässt zu Wünschen übrig. Zudem will die Barisic-Elf endlich den Derby-Fluch brechen. Seit nunmehr elf Duellen hat der heimische Rekordmeister nicht mehr gegen die Austria gewonnen. Die Vorzeichen stehen dieses Mal nicht schlecht. Zumindest besser als bei den Veilchen.

Mögliche Aufstellung:

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Meisl - Ranftl, Braunöder, Fischer, Guenouche - Fitz - Gruber, Huskovic

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, Kongolo, Auer - M. Oswald, Sattlberger - Kühn, Seidl, Grüll - Mayulu