Altach will gegen GAK Tabellenführung verteidigen

Altach empfängt (17.00 Uhr, Sky) den GAK. Der Überraschungs-Tabellenführer will seine starke Frühform bestätigen, während die Grazer noch auf den ersten Saisonsieg warten.

Altach hat im Heimspiel gegen den GAK die Chance, seine Tabellenführung zu verteidigen (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr). Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist die Euphorie groß – nun soll der nächste Schritt folgen.

Altach will den Lauf fortsetzen

„Wir wollen den Erfolgslauf auf der Welle, auf der wir gerade reiten, einfach fortsetzen“, erklärte Verteidiger Sandro Ingolitsch. Trainer Fabio Ingolitsch bremste jedoch den Überschwang: „Der GAK hat sich im Sommer gut verstärkt, es wird ein harter Brocken für uns.“

GAK hofft auf ersten Sieg

Die Statistik spricht bisher gegen Altach: In der Vorsaison gab es in vier Spielen nur zwei Remis gegen die Steirer. Doch diesmal gehen die Vorarlberger als Favorit ins Spiel.

Der GAK wartet nach drei Runden noch auf den ersten Sieg, zwei Remis gegen Austria und WSG Tirol stehen zu Buche. Das 0:5 in Salzburg wertete Trainer Ferdinand Feldhofer nach einem frühen Ausschluss als Ausrutscher. „Sieben Punkte hätte ich auch gerne“, sagte der Steirer, der in Altach einen mutigen Auftritt fordert: „Wir müssen die Gier haben, dort zu siegen. Wir sind in der Lage, Altach zu fordern.“