Austria kämpft gegen Altach um den Befreiungsschlag

29.08.25, 17:42
Alarmstufe Violett! Die sportliche Lage der Wiener Austria wird immer prekärer. Im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) gegen Überraschungsteam Altach brauchen die Veilchen dringend die Wende. 

Am Wiener Verteilerkreis herrscht Krisenstimmung. Trainer Stephan Helm ist nach dem verpatzten Start mit dem Aus im Europacup und ÖFB-Cup und nur einem Punkt aus vier Ligaspielen angezählt. Dem Burgenländer droht die Ablöse in der länderspielbedingten Ligapause - möglicherweise selbst bei einem Heimsieg am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Altach. Helm glaubt daran, den Turnaround mit den Veilchen schaffen zu können. "Ich glaube an das Potenzial dieser Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir zeitnah Hebel betätigen können, sodass wir diese Leistung etwas verbessern und in Siege ummünzen können."

Altach noch ungeschlagen

Neuzugang Johannes Eggestein berichtete von angespannter Stimmung in der Kabine. Am Rasen wurde nach Lösungen gesucht. "Wir haben im Training den Fokus auf eine kompakte Mannschaft gelegt, dass wir enge Abstände zueinander haben und ein gutes Pressing eingeleitet werden kann", sagte Eggestein. Während die Austria bereits neun Gegentore erhalten hat, exerziert Altach aktuell defensive Geschlossenheit vor. Dies mit einer Spielidee, die Helm als "mutig und aggressiv" lobte. Erst ein Gegentor hat der Abstiegskandidat der Vorsaison erhalten, die Vorarlberger sind eines von vier noch ungeschlagenen Teams (Salzburg, Rapid, WSG Tirol). Im direkten Duell ist die Austria fünf Partien lang ungeschlagen. 

Mögliche Aufstellung

Austria: Sahin-Radlinger - Handl, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Eggestein, Sarkaria - MaloneAltach: Stojanovic - S. Ingolitsch, Zech, Koller, Ouedraogo - Bähre, Jäger, Demaku - Mustapha, Diawara, Greil

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

