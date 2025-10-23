Alles zu oe24VIP
Limitierte Auflage: Austria präsentiert spezielle Wäsch
© Daniel Shaked

Bezirkstrikot

Limitierte Auflage: Austria präsentiert spezielle Wäsch

23.10.25, 15:25
Teilen

Die Wiener Austria präsentierte am Donnerstag ein spezielles Trikot, angelehnt an die 23 Bezirke in Wien, allerdings nur in einer begrenzten Stückzahl.

Unter der Headline "Unser Bezirkstrikot" präsentierte die Austria eine neue Wäsch, komplett in Schwarz und im Streetstyle, wie es heißt. Die Ankündigung kam kurz nach jener zur beendeten Zusammenarbeit mit Lukoil International.

Zu sehen sind auf dem Trikot die Wappen aller 23 Bezirke, allerdings nur rudimentär. Wie auch die letzten beiden Trikots wurde Wien als Inspiration gewählt.

Erhältlich ist das Trikot ab Sonntag 14:00 Uhr, also vor dem Heimspiel gegen RB Salzburg, in einer auf 1911 limitierten Stückzahl. Da die Trikots durchnummeriert sind, ist jedes erworbene Trikot ein Unikat. Einen Preis gibt es bislang nicht.

Das Trikot kommt in einer speziellen Box, passende Hosen und Stutzen können auch erworben werden, ebenso Beflockung.

Zur Präsentation genutzt wurden die eigenen Jungspieler Elisa Pfattner, Romeo Mörth und Ifeanyi Ndukwe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
