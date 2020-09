Stöger ''repariert'' die Austria

Austria: Platz 3 ist für Veilchen Maximum - Hoffnungen ruhen auf Trainer und Talenten. So analysiert Experte Frenkie Schinkels die Situation bei der Austria.

Letzte Saison war für die Austria der absolute Albtraum. Es ist vieles schiefgelaufen. Die Transferpolitik lässt schon seit Jahren zu wünschen übrig. Der Stadionbau und Corona haben für ein finanzielles Tief gesorgt. Das violette Schiff sinkt. Kapitän Peter Stöger muss es retten. Wenn es einer kann, dann er. Er bringt nicht nur Qualität, sondern auch Autorität mit. Die Spieler haben Respekt vor ihm. Das ist in dieser Situation ganz wichtig.

Gute Transfers, aber Problem in Verteidigung

Er muss das Beste aus dem vorhandenen Kader rausholen. Die Finanzen lassen keine Millionen-Transfers zu. Die Qualität in der Mannschaft ist überschaubar. Aber: Hartberg hat gezeigt, was mit Einsatz, Zusammenhalt und Kampfgeist alles möglich ist. Und einen besseren Kader als die Steirer hat die Austria immer noch. Mit Markus Suttner und Georg Teigl haben die Violetten aus den vorhandenen Mitteln gute Transfers gemacht. Ein Problem orte ich in der Innenverteidigung. Da ist noch Luft nach oben. Auch von Kapitän Grünwald muss mehr kommen. Spielerisch und was die Kommandos auf dem Platz betrifft.

© GEPA

Stöger kann Talente auf nächstes Level bringen

Hoffnung geben vor allem die jungen Spieler. Ich denke da an einen Manprit Sarkaria, einen Dominik Fitz oder Patrick Wimmer. Sie haben letzte Saison schon aufgezeigt. Dazu rückt mit Nils Hahn ein weiteres vielversprechendes Talent nach. Und: Stöger ist der richtige Mann, um diese Spieler auf das nächste Level zu bringen. Wenn der Trainer alles rausholt, ist Platz 3 das Maximum. Denn: Selbst Mourinho kann aus einem Škoda keinen Ferrari machen.