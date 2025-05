Das sind die Szenarien für den Bundesliga-Showdown

Wer wird Meister und wer muss absteigen? Das sind die Szenarien.

Titelverteidiger Sturm (39 Punkte) hat trotz der 1:3-Niederlage am Sonntag die größte Chance auf den erneuten Gewinn der Fußball-Bundesliga. Die Grazer haben ihr Schicksal als einziger Verein noch selbst in der Hand und wären mit einem Remis im direkten Duell am Samstag (17.00 Uhr) mit dem WAC (36) wieder Meister. Die Wiener Austria (36) muss daheim gegen Blau-Weiß Linz gewinnen und auf einen Sieg des WAC hoffen, dann wären die Violetten erstmals seit 2013 Champion.

Vor der letzten Bundesliga-Runde stehen die ersten vier Plätze noch nicht fest, der ehemalige Serienmeister Salzburg könnte sogar noch auf den zweiten Platz vorrücken. Zudem ist auch die Abstiegsfrage noch offen.

Die Szenarien vor der letzten Runde im Überblick:

Meistergruppe

Sturm Graz ist wieder Meister, wenn daheim gegen den WAC zumindest ein Remis gelingt. Der Ausgang des Parallelspiels Austria gegen Blau-Weiß Linz ist dann irrelevant. Verliert die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel allerdings, gibt es wegen der schlechten Bilanz in den direkten Duellen kein Szenario, das den Titel noch retten könnte.

Die Austria benötigt einen Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz und zudem Schützenhilfe vom WAC, der in Graz gewinnen müsste. Dann wäre das Trio punktegleich, und in diesem Fall würden die direkten Duelle sowohl mit Sturm als auch mit dem WAC für die Austria sprechen.

Der WAC hat die schlechtesten Karten: Die Kärntner müssen Sturm in Graz bezwingen, gleichzeitig dürfte die Austria nicht gewinnen. Damit sei man mehr oder weniger "Passagier", wie Trainer Dietmar Kühbauer feststellte.

Qualifikationsgruppe

Der GAK hätte bereits mit einem Unentschieden im Gastspiel bei der WSG Tirol am Freitag (19.30 Uhr) den Klassenerhalt geschafft. Selbst bei einer Niederlage könnte es sich für den Aufsteiger ausgehen, wenn entweder Altach beim LASK oder Austria Klagenfurt gegen den TSV Hartberg nicht gewinnt.

Der SCR Altach rettet sich nur mit einem Sieg beim LASK aus eigener Kraft. Bei einem Remis oder einer Niederlage sind die Vorarlberger darauf angewiesen, dass Klagenfurt gegen Hartberg nicht gewinnt.

Noch schlechter ist die Ausgangslage für Austria Klagenfurt. Die Kärntner müssen gegen Hartberg zumindest einen Punkt holen, um noch eine minimale Chance zu haben, blieben aber auch bei einem Sieg nicht fix im Oberhaus. Für den Liga-Verbleib müsste dann entweder der GAK oder Altach verlieren.