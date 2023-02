Ex-Veilchen Prokop wechselt nach Hartberg

Der TSV Hartberg hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und den ehemaligen Austrianer Dominik Prokop geholt.

Der Mittelfeldspieler wurde vorerst bis Saisonende vom kroatischen Erstligisten HNK Gorica ausgeliehen. Hartberg besitzt laut Angaben von Montag auch eine Kaufoption für den 25-Jährigen. Prokop spielte seit Ende August für Gorica, davor war er für Wehen Wiesbaden in der 3. deutschen Liga tätig.

"Dominik ist ein Spieler, der sein Leistungsvermögen in Österreich schon unter Beweis gestellt und sich bei einem großen Verein durchgesetzt hat, und auch den Sprung ins Ausland gewagt hat. Er ist in einem super Fußballeralter, passt ideal in das Profil und wird uns auf unserem Weg begleiten", sagte Hartbergs Cheftrainer Markus Schopp. Für die Austria spielte Prokop bis 2020, ehe sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Bei Gorica stand er im Herbst in sechs Liga-Spielen auf dem Feld, zuletzt war er nicht mehr im Kader.