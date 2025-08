"Frechheit": Fans vor Real-Test in Tirol mächtig sauer

Bis zu 900 Euro. Auf Willhaben werden Tickets um irre Preise angeboten.

Am kommenden Dienstag kommt es am Innsbrucker Tivoli zu einem wahren Leckerbissen. Real Madrid trifft auf den heimischen Bundesligisten WSG Tirol (15. August, 19 Uhr). Zum ersten Mal seit 2021 ist der Rekord-Champions-League-Sieger damit wieder in Österreich zu sehen.

Der Run auf die Tickets war entsprechend groß: Nach nur 40 Minuten war das Spiel trotz saftiger Preise restlos ausverkauft. Die günstigsten Karten waren für stolze 65 Euro zu haben. Doch das schreckte die Fans nicht ab: 15.000 Real-Anhänger griffen zu.

Viele „Fans“ versuchen nun mit den Tickets Geld zu machen. Auf Willhaben werden zahlreiche Karten angeboten – zu teils völlig unverschämten Preisen. So verlangte ein User 900 Euro für ein Ticket für das Freundschaftsspiel.

"Frechheit"

Viele Fans zeigten sich deshalb auch empört. „Jetzt verkaufen alle über Willhaben. Frechheit! Hoffentlich bleibt ihr auf den Karten sitzen! Alle, die gerne gehen möchten, müssen jetzt über Willhaben das Doppelte oder Dreifache zahlen.....“, schreibt etwa eine Frau. Ein anderer meint: „Da verlangen manche Preise auf Willhaben.. da kannst nach Madrid fliegen und dort schauen 4 Tickets 2200 Euro.“

Die Wut der Fans über die saftigen Preise bekam auch die WSG Tirol ab. Der Bundesligist musste schließlich sogar eine offizielle Stellungnahme abgeben. „Die WSG Tirol bittet um Kenntnisnahme, dass sie keinen Einfluss auf das Ticketing, die Preisgestaltung sowie die Organisation hatte. Für das Ticketing sowie die Organisation ist ausschließlich Onside Sports als Veranstalter zuständig.“