Hinteregger schuftet fleißig für sein Liga-Comeback

Das mit Spannung erwartete Profi-Comeback von Martin Hinteregger rückt näher.

Am Dienstag nahm der 67-fache österreichische Teamverteidiger mit Austria Klagenfurt die Vorbereitung auf das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga auf, im Test gegen den slowenischen Zweitligisten NK Brinje könnte der seit 1. Jänner spielberechtigte 32-jährige Kärntner am Sonntag (14.00 Uhr) in Moosburg erstmals das Dress des Tabellenzehnten tragen.

Von den Wintertransfers waren in der ersten Einheit 2025 auch der englische Flügelstürmer Keanan Bennetts und Defensiv-Allrounder Denzel Owusu, der so wie Hinteregger schon im November verpflichtet worden war, an Bord.

Die Anreise des vierten Neuen, Mittelfeldakteur Steven Juncaj, aus den USA verzögerte sich noch wegen eines Schneesturms. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die neuen Spieler uns nicht nur in der Breite helfen", betonte Klagenfurts Sportdirektor Günther Gorenzel. "So wird der interne Konkurrenzkampf größer, keiner kann sich zurücklehnen."