LASK verpflichtet Torjäger Ljubicic

Ljubicic und Kainz treffen bei Köln-Sieg Österreichs Fußball-Exporte haben in der deutschen Bundesliga wieder ihren Torriecher beweisen dürfen. Dejan Ljubicic und Florian Kainz treffen beim 4:2-Sieg des 1. FC Köln in Wolfsburg. Michael Gregoritsch schießt den SC Freiburg beim 3:2-Erfolg in Leverkusen an die Tabellenspitze.