2:0 – Sturm gewinnt Auftakt gegen LASK in 12 Minuten

Sturm Graz hat zum Bundesliga-Auftakt ein deutliches Zeichen gesetzt: Mit einem 2:0 in Linz gegen den LASK startete der Titelverteidiger erfolgreich in die neue Saison.

Die Bundesliga-Saison 2025/26 ist eröffnet – und Sturm Graz beginnt sie mit einem klaren Statement. Der amtierende Meister setzte sich am Samstag in der Raiffeisen Arena mit 2:0 gegen den LASK durch. Für Neo-Coach Joao Sacramento verlief das Debüt in der Liga nicht nach Wunsch.

Blitzstart mit zwei Toren in zwölf Minuten

Sturm brauchte nur zwölf Minuten, um das Spiel zu entscheiden. In der 9. Minute köpfte Leon Grgic den Ball nach einem Lattenschuss von Otar Kiteishvili zum 1:0 ein. Vorausgegangen war ein präzises Zusammenspiel über Stankovic, Böving und Kiteishvili.

Nur drei Minuten später war es erneut Kiteishvili, der im Mittelpunkt stand. Nach einem Foul von LASK-Verteidiger Andrés Andrade verwandelte der Georgier den fälligen Elfmeter selbst zum 2:0 (12.). Danach verwalteten die Grazer ihren Vorsprung und ließen Linz kaum ins Spiel kommen.

LASK in Hälfte zwei gefährlicher

Nach der Pause steigerte sich der LASK spürbar. Besonders Christoph Lang sorgte für Gefahr und traf in der 64. Minute – allerdings aus Abseitsposition. Mehr ließ der amtierende Meister bis zum Schlusspfiff dann allerdings nicht mehr zu: Der „12-Minuten-Sieg“ war Sturm somit nicht mehr zu nehmen.

Die Grazer zeigten trotz einiger Abgänge wie Wüthrich, Yalcouyé oder Scherpen eine geschlossene Teamleistung. Der Auftakt zur Mission „Meister-Hattrick“ ist geglückt.